Amazon Fire TV Stick in offerta a 24,99 euro

Quando manca ormai solo una settimana al Prime Day 2019, ecco spuntare una nuova offerta per uno dei dispositivi Amazon di maggior successo degli ultimi anni. Si tratta del Fire TV Stick in versione Basic Edition, che viene proposto al prezzo di 24,99 euro anziché a 39,99 euro, in esclusiva per gli abbonati Prime.

Offerta Amazon Fire Stick TV Basic Edition

Si tratta del dongle HDMI da connettere a qualsiasi televisore per trasformarlo in una Smart TV. Un device pensato per lo streaming dei contenuti multimediali, dai brani musicali a film ed episodi delle serie TV. Offre il pieno supporto a servizi come Netflix, RaiPlay, YouTube, DAZN, Infinity e ovviamente Prime Video. Lanciato nel 2017, supporta la risoluzione Full HD. Al suo interno sono presenti un processore quad core MediaTek da 1,30 GHz, la GPU Mali450-MP4, 8 GB di storage, il modulo Bluetooth 4.1 e quello WiFi per la connessione a Internet. Il telecomando è fornito in dotazione.

Per approfittare dell’offerta non bisogna far altro che inserire il prodotto nel carrello, poi procedere all’acquisto. Prima di effettuare il pagamento si avrà conferma dello sconto di 15 euro applicato sul prezzo, come visibile nello screenshot di seguito.

Ancora, comprando Fire TV Stick, Amazon regala 90 giorni di abbonamento gratuito alla piattaforma Music Unlimited che permette di ascoltare in streaming oltre 50 milioni di brani, senza limiti, interruzioni né inserzioni pubblicitarie. Tra le funzionalità incluse la riproduzione su più dispositivi (TV, PC, smartphone, tablet, smart speaker, smart display) e il download delle canzoni nella memoria interna per la modalità offline. Il codice per poterne usufruire sarà spedito al cliente a partire dal 17 luglio. Non possono beneficiare della promozione i già abbonati al servizio e coloro che ne hanno già usufruito in passato.

Come scritto in apertura, per poter acquistare Fire TV Stick Basic Edition a 24,99 euro è necessario essere abbonati Amazon Prime: costa 3,99 euro al mese o 36,00 euro all’anno, ma i primi 30 giorni sono gratuiti.