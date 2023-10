Amazon lancia le Passkey: addio alle password

Amazon ha recentemente introdotto un ulteriore livello di sicurezza per i suoi clienti, in particolare un nuovo metodo di accesso: le Passkey. Questa nuova opzione di login senza password mira a rafforzare la protezione degli utenti, mitigando i rischi associati a violazioni dei dati, attacchi di phishing e malware volti a rubare informazioni sensibili.

Cosa sono le Passkey?

La maggior parte degli utenti conosce il concetto di Passkey, grazie a FaceID e TouchID per i dispositivi Apple, agli scanner di impronte digitali sui laptop, ai PIN di blocco schermo e ad altre forme di meccanismi di sblocco dei dispositivi senza password.

Le chiavi di accesso o Passkey, come dir si voglia, fungono da credenziali digitali, consentendo agli utenti di accedere ai siti web senza dover utilizzare le password tradizionali. Come si può notare, si basano su controlli biometrici o su numeri di identificazione personale (PIN) collegati a dispositivi specifici, come smartphone, computer o chiavi di sicurezza USB.

Le Passkey offrono una protezione efficace contro gli attacchi di phishing e le minacce informatiche, in quanto rendono praticamente impossibile per i malintenzionati rubare le informazioni di autenticazione.

Dal punto di vista dell’utente, le Passkey rendono anche più comodo il processo di login. Gli utenti non devono più utilizzare gestori di password o memorizzare più password per diversi siti web, rendendo le interazioni online più fluide e sicure. Inoltre, non tutti gli utenti di Internet utilizzano password diverse, anzi… la maggior parte usa le stesse password o le cambiano a malapena, il che è una pratica molto pericolosa.

Come accedere ad Amazon senza password

Amazon ha finalmente adottato questo approccio sicuro aggiungendo il supporto delle Passkey al suo sistema di login. I clienti possono attivare questa funzione andando nella sezione “Il tuo account” e selezionando “Impostazioni di accesso e sicurezza”. Da qui possono generare una chiave d’accesso per connettersi al sito di vendite online.

Per creare una chiave d’accesso su Amazon, gli utenti possono utilizzare vari metodi come Windows Hello, chiavi di sicurezza o dispositivi mobili. Una volta creata la chiave, gli utenti possono scegliere se accedere con la propria password o con la chiave. Selezionando l’opzione “Accedi con la chiave”, agli utenti viene richiesto di inserire un PIN e di utilizzare la Passkey per accedere al proprio account Amazon.

Tuttavia, a differenza di altre implementazioni di chiavi di sicurezza, la funzione di Amazon non consente agli utenti di gestire o nominare le proprie chiavi di sicurezza individualmente. Le chiavi sono raggruppate e se si vuole eliminare una chiave, bisogna eliminarle tutte.

Inoltre, le chiavi generate per un sito Amazon non possono essere utilizzate su siti Amazon in regioni geografiche diverse, poiché ogni sito viene trattato come un confine di sicurezza separato.

Anche Amazon si converte alle Passkey

Amazon ha finalmente adottato le Passkey, seguendo l’esempio di altri colossi digitali che hanno già abbandonato le password. Google, per esempio, ha impostato le Passkeys come opzione di login predefinita per gli account. Microsoft ha lanciato un gestore di Passkeys dedicato in un recente aggiornamento di Windows 11. Anche WhatsApp ha annunciato che gli utenti Android potranno usare le Passkeys per accedere ai loro account.