Anduril svilupperà gli HoloLens per l'esercito USA

Anduril Industries si occuperà di produzione, sviluppo hardware/software e consegna dei futuri HoloLens per uso militare attraverso il programma IVAS (Integrated Visual Augmentation System) dell’esercito statunitense. L’accordo sottoscritto con l’azienda fondata da Palmer Luckey sancisce l’abbandono definitivo del visore per la realtà mista da parte di Microsoft.

Microsoft fornirà l’infrastruttura cloud

Microsoft ha interrotto la produzione di HoloLens 2 all’inizio di ottobre 2024, ma continuerà a fornire supporto hardware e aggiornamenti software fino al 2027. L’azienda di Redmond aveva sottoscritto un contratto da circa 21,9 miliardi di dollari per la consegna di 121.000 visori all’esercito USA, ma la roadmap non è stata rispettata.

In seguito ai test effettuati dai soldati sono stati riscontrati diversi problemi tecnici. I prototipi erano troppo pesanti, avevano un campo visivo limitato ed emettevano troppa luce (quindi erano visibili ai nemici). Inoltre, i soldati hanno lamentato mal di testa, nausea e affaticamento degli occhi. Microsoft ha sviluppato una nuova versione che deve essere ancora testata a fondo prima di avviare la produzione.

Il contratto è ora passato nelle mani di Anduril Industries (serve però l’approvazione del Dipartimento della Difesa). L’azienda di Palmer Luckey aveva già avviato una collaborazione con Microsoft, integrando la piattaforma Lattice nei visori per aggiungere funzionalità di computer vision che consentono di rilevare, tracciare e classificare gli oggetti.

Gli HoloLens per i soldati conservano molte tecnologie della versione venduta alle aziende, ma ci sono funzionalità specifiche per l’uso militare, tra cui visione notturna/termica, GPS e monitoraggio dei parametri vitali. Il prezzo di un singolo visore è circa 80.000 dollari. Microsoft continuerà ad offrire l’infrastruttura cloud di Azure per le funzionalità di IVAS e le tecnologie AI di Anduril.