HoloLens 2 fuori produzione: stop aggiornamenti dal 2028

Presentato a inizio 2019 con l’obiettivo di innovare l’ambito della realtà mista, HoloLens 2 è ora ufficialmente fuori produzione. La conferma è giunta direttamente da Microsoft, affidata alle pagine del sito UploadVR. Chi desidera acquistare il visore, lo potrà fare fino all’esaurimento delle scorte disponibili.

Il destino del visore HoloLens 2 è segnato

Il gruppo di Redmond si impegna inoltre a rilasciare aggiornamenti fino al 31 dicembre 2027 per quanto riguarda la sicurezza e problematiche di natura software. Dopodiché, dal 2028, non sarà più fornito alcun tipo di supporto.

Per quanto riguarda invece la prima generazione del visore, il termine ultimo per la distribuzione degli update è previsto al 10 dicembre 2024. In questo caso, il lancio rissale al 2016 e lo stop alla realizzazione invece al 2018.

Ad oggi non è dato a sapere quali siano i piani di Microsoft per il futuro in questo settore. Due anni e mezzo fa, alcune indiscrezioni hanno fatto riferimento alla ipotetica progettazione di un terzo modello, ma non c’è mai stato un annuncio ufficiale e l’idea potrebbe essere stata abbandonata. Oggi il gruppo sembra puntare sulla partnership con Meta e sulla piattaforma Horizon OS.

A differenza altri dispositivi della stessa categoria, HoloLens 2 è stato indirizzato fin da subito all’ambito enterprise e non a quello consumer, dove ha incontrato la concorrenza di alternative come Magic Leap. Rispetto al predecessore ha migliorato alcuni aspetti inerenti alle specifiche tecniche, dalla risoluzione delle immagini mostrate nel campo visivo al tracciamento degli occhi, fino a una maggiore potenza di calcolo. Hanno fatto discutere anche le collaborazioni siglate dalla società per un suo impiego in campo militare, negli scenari bellici.

In questo momento, è commercializzato in Italia attraverso il sito ufficiale al prezzo di 3.899 euro, con un vincolo piuttosto particolare imposto da Microsoft e che ne impedisce la rivendita.