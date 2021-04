App IO, 11 milioni di download: tutti i numeri

Il numero fondamentale continua a crescere, benché ormai a ritmo costante rispetto all’impressionante accelerazione imposta dall’operazione Cashback: l’app IO è arrivata a superare quota 11 milioni di download, attestandosi oggi a quota 11.019.639. 3,6 milioni i download su piattaforma iOS, 7,3 milioni su piattaforma Android.

Il ritmo è approssimativamente di 15 mila download al giorno, cifra che sembra confermare la bontà di un servizio che sta mettendo assieme un carico sempre più ampio di servizi, aggiungendo dunque valore all’esperienza dei cittadini che scelgono la via del digitale. Il numero dei login effettuati tramite SPID e CIE dice chiaramente che il protagonista assoluto sia il Cashback: dal giorno in cui il progetto è partito, infatti, il numero di ingressi autenticati è aumentato considerevolmente e ora si aggira quotidianamente tra 200 e 250 mila utenti (probabilmente in buona parte interessati a controllare le proprie speranze di Super Cashback).

Gli utenti aderenti al Cashback sono 8,3 milioni, con 423 milioni di transazioni elaborate e 15,2 milioni di strumenti di pagamento attivati (quasi due per ogni utente registrato). Nel primo semestre dell’anno l’app IO ha contato 359 milioni di transazioni e 7,3 milioni di utenti con transazioni valide (la maggior parte dei quali già in possesso dei requisiti per ottenere il cashback pari al 10% delle somme valide per l’iniziativa.

I numeri rispetto ad un semestre fa sono aumentati considerevolmente, dunque è presumibile che il secondo semestre del Piano Cashless Italia (di fatto confermato dal Parlamento) possa vedere molte più persone realmente impegnate ad accumulare transazioni con pagamento digitale.