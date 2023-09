App per pagare ovunque: solo Satispay te lo consente

Satispay: l’alternativa sicura alle carte di pagamento tradizionali. Con la sua app gratuita per Android, Satispay sta conquistando sempre più utenti grazie alla sua semplicità e alle numerose funzionalità. Scopri come sta cambiando le modalità tramite le quali gli italiani gestiscono le proprie finanze.

Satispay: ecco perché usarla

Con Satispay, pagare diventa facile come scansionare un codice QR. Dimentica le carte di pagamento fisiche e usa il tuo smartphone Android per effettuare pagamenti veloci e sicuri, sia nei negozi fisici che online.

Grazie alla tecnologia dei codici QR, pagare diventa ancora più semplice: basta scansionare il codice fornito nei negozi convenzionati e il gioco è fatto.

Inoltre, questo processo è sicuro e ti consente di evitare la condivisione delle informazioni sensibili, tipo i dettagli della carta di credito.

Satispay è conveniente perché ti consente di trasferire denaro ai tuoi amici e familiari in un attimo. È a che perfetta per dividere il conto o fare regali.

E non solo, puoi anche pagare le bollette direttamente dall’app, tipo bollo auto/moto, MAV/RAV e pagoPA. Non devi più cercare app diverse per gestire i tuoi soldi, tutto è a portata di mano con Satispay.

La sicurezza rappresenta una priorità di primaria importanza per Satispay, la quale è garantita dal fatto che l’applicazione richiede esclusivamente l’IBAN del conto corrente dell’utente per effettuare transazioni, evitando così la necessità di fornire dettagli sensibili relativi alla carta di credito.

Inoltre, il denaro depositato viene custodito in un conto sicuro, al quale soltanto l’utente ha accesso.

Iscriversi è facile. Ti servono solo un documento d’identità, l’IBAN del tuo conto e il codice fiscale. Imposta il tuo budget settimanale e gestisci le tue finanze in modo più intelligente.

Scarica l’app gratuita per Android e paga in migliaia di attività fisiche e online tramite soltanto il tuo smartphone

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.