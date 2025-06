Apple annuncerà un anello smart?

Le vendite degli Apple Watch sono diminuite nel corso del 2024 e Xiaomi ha detronizzato l’azienda di Cupertino nel primo trimestre 2025. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple dovrebbe annunciare un nuovo tipo di indossabile per guadagnare quote di mercato, ovvero uno smart ring.

Un anello smart come fitness tracker

Gli Apple Watch Series 10 sono molto simili alle precedenti generazioni, mentre Apple Watch Ultra non è cambiato dal 2022 (solo un nuovo chip nel 2023 e il colore nero nel 2024). Gli AirPods 4 sono stati annunciati a settembre 2024, mentre gli AirPods Pro sono rimasti invariati dal 2022 (alcuni miglioramenti nel 2023).

Entro fine anno verranno annunciati gli Apple Watch SE 3, Watch Series 11 e Watch Ultra 3. Secondo Gurman, l’azienda di Cupertino dovrebbe annunciare uno smart ring se vuole incrementare le vendite di indossabili, seguendo i concorrenti Oura, Samsung, Ultrahuman e RingConn.

Un anello smart non ha schermo e funzionalità derivate dagli smartphone, ma ha diversi vantaggi rispetto ad uno smartwatch. È più confortevole da indossare, soprattutto di notte per il monitoraggio del sonno. Grazie all’assenza del display, l’autonomia è nettamente superiore (non deve essere ricaricato ogni giorno).

Uno smart ring è inoltre più facile da abbinare all’abbigliamento (molti utenti cambiano il cinturino dello smartwatch) e permette di indossare un orologio tradizionale (molti utenti indossano due orologi). Ovviamente mancano tutte le funzionalità che richiedono uno schermo, come app, notifiche e visualizzazione dei dati durante l’allenamento.

Uno smart ring può effettuare misurazioni più precise di uno smartwatch, ad esempio battiti cardiaci, elettrocardiogramma e qualità del sonno. Gli utenti potrebbero sincronizzare i dati con uno smartwatch, usarlo per i pagamenti contactless o controllare l’interfaccia del visore Vision Pro. L’anello potrebbe anche essere il “compagno” ideale dei futuri occhiali smart che dovrebbero arrivare entro il 2026.