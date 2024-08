Apple approva l'emulatore iDOS 3 per iOS e iPadOS

Apple ha approvato il secondo emulatore PC per iOS e iPadOS. Si tratta di iDOS 3, sviluppato da Chaoji Li, che permette di eseguire applicazioni e giochi DOS su iPhone e iPad. L’azienda di Cupertino aveva già approvato UTM SE a metà luglio. Nel frattempo, Epic Games ha inviato l’ultima versione dello store e Fortnite per la pubblicazione in Europa.

Emulatore iDOS 3 per iOS e iPadOS

All’inizio di aprile, Apple ha aggiornato le linee guida di App Store per consentire agli sviluppatori di pubblicare emulatori per retro game console. Alcuni sviluppatori avevano chiesto di pubblicare emulatori per PC, tra cui UTM SE (emulatore di Windows e Linux) e iDOS 3 (emulatore di DOS), ma Apple ha respinto la richiesta per la violazione del punto 4.7 delle linee guida.

A sorpresa, UTM SE ha ricevuto l’approvazione il 13 luglio. Il motivo di questo dietrofront è stato svelato il 1 agosto, quando l’azienda di Cupertino ha cambiato le regole. Al punto 4.7 sono state aggiunte le parole “emulatore PC“.

Ecco perché è stato approvato anche iDOS 3 (0,99 euro). Questo emulatore consente agli utenti di eseguire su iPhone e iPad software e giochi DOS, sfruttando mouse, tastiera e gamepad virtuali oppure fisici collegati via Bluetooth. Lo sviluppatore Chaoji Li rimane però diffidente, in quanto Apple potrebbe cambiare nuovamente le linee guida (ha rimosso iDOS 2 nel 2021).

Fortnite e Epic Games Store

All’inizio di luglio, Apple ha approvato temporaneamente l’app Epic Games Store in Europa. La software house doveva cambiare il design dei pulsanti nella prossima versione.

Ieri sera ha comunicato l’invio per l’approvazione finale, ma non è noto se sono state apportate le modifiche richieste. Contemporaneamente è stata chiesta l’approvazione di due giochi: Fortnite e Rocket League Sideswipe. Nei prossimi giorni arriverà la risposta di Apple.