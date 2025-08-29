Apple avverte il Regno Unito: no a regole stile DMA

Apple ha suggerito alla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito di evitare l’introduzione di regole simile al Digital Markets Act (DMA), in quanto potrebbero avere conseguenze negative per utenti e sviluppatori. L’autorità britannica ha stabilito che Apple e Google hanno formato un duopolio nel mercato mobile e pertanto potrebbero essere imposte misure per ripristinare la concorrenza.

Apple contesta la decisione della CMA

La CMA ha proposto di assegnare ad Apple (come a Google) lo Strategic Market Status sulla base del Digital Markets, Competition and Consumers Act. È in pratica equivalente alla designazione di gatekeeper in base al Digital Markets Act. L’autorità ha proposto anche una serie di misure che dovranno essere implementate dall’azienda di Cupertino per ripristinare la concorrenza, tra cui la possibilità per gli sviluppatori di offrire le app all’esterno dello store ufficiale e l’obbligo di garantire l’interoperabilità.

Secondo Apple, le modifiche proposte sono negative per utenti e sviluppatori. Come già accaduto in Europa con le funzionalità di Apple Intelligence, l’eventuale imposizione delle nuove regole “stile UE” comporterà un ritardo nella distribuzione delle prossime novità rispetto agli altri paesi.

Apple consiglia alla CMA di non commettere gli stessi errori fatti dall’Unione europea con il Digital Markets Act (DMA). L’azienda di Cupertino ha ricevuto una sanzione di 500 milioni di euro, in seguito alla quale ha proposto altri cambiamenti allo store che potrebbero essere accettate dalla Commissione europea.

Apple ha inoltre dichiarato che le modifiche ridurranno la privacy e la sicurezza degli utenti. Il riferimento è all’obbligo di interoperabilità, come previsto dal DMA (l’azienda ha presentato appello). Apple afferma di aver ricevuto oltre 100 richieste di accesso a dati sensibili in base alle regole europee.

La CMA ha dichiarato che la legge del Regno Unito è diversa dal DMA, in quanto richiede l’interoperabilità solo per determinati prodotti e servizi, tra cui wallet digitali e smartwatch. Un portavoce ha aggiunto:

Stimolare una maggiore concorrenza sulle piattaforme mobili non deve compromettere la privacy, la sicurezza o la proprietà intellettuale e, mentre consideriamo attentamente le misure specifiche per il Regno Unito, faremo in modo che ciò non accada.

La decisione finale sull’assegnazione dello Strategic Market Status è prevista entro il 22 ottobre.