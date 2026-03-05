Apple ha spiegato perché il nuovo MacBook economico si chiama Neo

No, non c’entra l’Eletto di Matrix interpretato da Keanu Reeves. Il nuovo MacBook Neo di Apple si chiama così per un altro motivo. È stata la stessa mela morsicata a spiegarlo. Scegliere il nome di un prodotto non è mai una cosa semplice e il gruppo di Cupertino si è storicamente dimostrato adatto al compito, con best seller come iPod e iPhone che hanno lasciato il segno. Raramente ha sbagliato.

Il vero motivo del nome MacBook Neo

La ragione è un’altra, come riferito da Colleen Novielli (Director, Mac Product Marketing) alla redazione di TechRadar, subito dopo l’evento di presentazione. E la spiegazione è alquanto banale, per dirla tutta.

Volevamo qualcosa che sembrasse divertente, amichevole e fresco, che sembrasse davvero adatto allo spirito di questo prodotto.

Insomma, Apple cercava un nome breve, incisivo, giovane se possibile ed è sembrata una buona scelta da abbinare a un laptop colorato e accessibile nel prezzo. E quasi certamente si dimostrerà tale: non fatichiamo a immaginare un successo commerciale, molti lo vorranno sulla propria scrivania, magari provenendo dal mondo Windows. Per tutti i dettagli a proposito di specifiche tecniche, funzionalità integrate e design rimandiamo all’articolo di presentazione.

Un nuovo brand per i prodotti economici Apple?

La parte più interessante arriva però ora. Il redattore di TechRadar ha chiesto se Neo è un nuovo brand, un appellativo destinato a identificare le linee economiche dell’intero catalogo, mettendo le mani avanti e premettendo che probabilmente non avrebbe ottenuto risposta. E così è stato.

Avevi ragione, non posso rispondere.

Immaginiamo ad esempio di vedere arrivare sul mercato iPad Neo o iPhone Neo (magari come successore del nuovo 17e) per competere nella fascia mid range con tablet e smartphone basati su Android. Oppure gli auricolari wireless AirPods Neo, meno costosi rispetto a quelli attuali. È un’ipotesi che Novielli non ha escluso.