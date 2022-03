Apple: in arrivo un dispositivo mini-LED da 27"

L’argomento del momento, relativamente al mondo Apple, sembra essere quello dell’utilizzo dei display mini-LED. Da giorni, infatti, si discute in merito all’implementazione della suddetta tecnologia in maniera più o meno capillare nella gamma dei prodotti della “mela morsicata”. Proprio a tal proposito, il noto analista Ross Young ha da poco ribadito che nei piani del gruppo di Cupertino vi è pure un nuovo prodotto con schermo mini-LED da 27 pollici che dovrebbe essere presentato a giugno.

Apple: a giugno potrebbe arrivare un nuovo device da 27″ con display mini-LED

Di contro, qualche giorno fa, Ming-Chi Kuo ha dichiarato che nel 2022 potrebbero non esserci nuovi prodotti dell’azienda con display mini-LED, a causa delle preoccupazioni sui costi di approvvigionamento. A suo dire, solo i prodotti mini-LED già esistenti riceveranno un update a stretto giro. In risposta alla cosa, Young ha però affermato di essere ancora “abbastanza fiducioso” che Apple presenti un nuovo dispositivi con le specifiche indicate poc’anzi, sebbene non sia ancora certo del nome del nuovo hardware.

Da notare che, in precedenza, Young aveva suggerito che tale hardware poteva essere uno Studio Display in versione Pro, mentre a febbraio aveva affermato che Apple avrebbe lanciato un iMac Pro nell’estate 2022, ma l’analista ha ritirato quella previsione subito dopo che Apple ha presentato il Mac Studio, spiegando che le sue fonti non erano a conoscenza della differenziazione tra iMac, Mac Studio e Studio Display.

Ricordiamo che Apple ha interrotto la produzione dell’iMac da 27 pollici basato su Intel e che al momento non è assolutamente chiaro se in futuro saranno presentati altri computer di questo tipo oppure no, ma i presupposti sembrerebbero non esserci.