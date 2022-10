Apple Mac Pro con chip M2 Ultra e M2 Extreme in arrivo

Dopo aver aggiornato iPad e Apple TV, l’azienda di Cupertino è pronta per il “botto” finale. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple annuncerà nei prossimi mesi un nuovo Mac Pro con processori M2 Ultra e M2 Extreme (nomi ipotetici). Ovviamente arriveranno presto anche i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 Pro e M2 Max.

MacBook Pro con M2 Pro e M2 Ultra

Apple ha avviato l’aggiornamento della serie con il MacBook Pro da 13,3 pollici. In base alle numerose indiscrezioni dei mesi scorsi, i nuovi modelli da 14 e 16 pollici con chip M2 Pro e M2 Max dovevano debuttare ad ottobre, ma sembra chiaro che la previsione non verrà rispettata.

Secondo Gurman, il processore M2 Max integrerà una CPU a 12 core (8 performance core e 4 efficiency core) e una GPU a 38 core. L’attuale M1 Max è composto invece da una CPU a 10 core (8+2) e una GPU a 32 core. La massima quantità di RAM sarà sempre 64 GB.

Apple aggiornerà anche il Mac mini con il processore M2, lo stesso presente nel MacBook Air e nel MacBook Pro da 13 pollici. L’azienda potrebbe svelare una versione con chip M2 Pro.

Il Mac Pro è l’unico Mac che viene offerto esclusivamente con processori Intel. Secondo Gurman, Apple abbandonerà definitivamente Intel nel 2023 con il lancio delle versioni con chip M2 Ultra e M2 Extreme che raggiungeranno prestazioni fino a quattro volte superiori a quelle del chip M2 Max.

Sono previsti 24 e 48 core per la CPU, 76 e 152 core per la GPU, e fino a 256 GB di RAM. Attualmente è in test una configurazione con CPU a 24 core, GPU a 76 core e 192 GB di RAM. Il sistema operativo è macOS Ventura 13.3. La prima versione del nuovo sistema operativo sarà disponibile domani.