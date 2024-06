Apple: nessuna novità hardware alla WWDC 2024

Tra pochi giorni, dal 10 al 14 giugno, andrà in scena la WWDC 2024, evento in occasione del quale Apple toglierà i veli a iOS 18 e agli altri sistemi operativi per i suoi dispositivi. A quanto pare, però, non ci saranno novità di tipo hardware, almeno non stando a quanto comunicato da Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore.

Apple: nessuna Apple TV o altro hardware alla WWDC 2024

“Non è previsto l’annuncio di alcun hardware alla WWDC, a meno che Apple non preveda inaspettatamente il lancio di un nuovo dispositivo in un secondo momento (per essere chiari: non me lo aspetto)”, ha infatti affermato l’autorevole giornalista nella sua ultima newsletter “Power On”.

In particolare, Mark Gurman ritiene che una nuova Apple TV “non è imminente”, nonostante in precedenza avesse riferito che il colosso di Cupertino mirava a rilasciare un nuovo modello nella prima metà del 2024. Da tenere presente che il modello attualmente commercializzato è stato introdotto a ottobre 2022, nella versione da 64 GB e 128 GB.

Stando alle più recenti indiscrezioni, la prossima Apple TV dovrebbe portare in dote un processore più veloce dell’attuale chip A15 Bionic e dovrebbe caratterizzarsi per un prezzo ancora più basso. L’analista Ming-Chi Kuo suggerisce che il futuro modello del set-top box della “mela morsicata” potrebbe avere un prezzo iniziale di 99 dollari negli Stati Uniti, risultando pertanto in netto calo in confronto agli attuali 129 dollari, rendendo il device più vicino ai prezzi della concorrenza.

Non sono attesi cambiamenti particolarmente importanti nel design, ma in precedenza Mark Gurman aveva riferito che per il futuro modello di Apple TV l’azienda capitanata da Tim Cook ha preso in considerazione l’aggiunta di una fotocamera integrata.