Apple streaming stick HDMI invece della smart TV?

Da alcune settimane circolano indiscrezioni su nuovi prodotti Apple per la smart home, tra cui uno smart display. L’azienda di Cupertino potrebbe annunciare anche una smart TV. Secondo Mark Gurman di Bloomberg è più probabile il lancio di uno streaming stick HDMI, simile agli Amazon Fire TV Stick.

Apple streaming stick con tvOS

L’idea di realizzare una smart TV risale a molti anni fa. Gli ingegneri di Apple hanno progettato diversi prototipi e sviluppato varie interfacce utente per uno schermo di grandi dimensioni che avrebbe permesso di effettuare videoconferenze, gestire contenuti multimediali e accedere a software per lavoro. Tuttavia, dopo aver studiato il mercato, il progetto è stato interrotto.

A differenza di iPhone e iPad, le TV non vengono cambiate spesso. Inoltre i costi sono eccessivi e il margine di profitto è limitato. Apple doveva inoltre progettare nuovi chip. Invece di fare concorrenza a LG, Samsung e Sony, l’azienda californiana ha deciso di realizzare una nuova versione del set-top box Apple TV con supporto per TV 4K, Siri e tvOS.

Negli anni successivi è stata nuovamente valutata e abbandonata l’idea di una smart TV. Apple ha invece sviluppato il Vision Pro. Il visore può essere utilizzato per lo streaming video, ma è un prodotto di nicchia. Secondo Gurman è più probabile il lancio di uno streaming stick HDMI con tvOS che consente l’accesso a Apple TV+, App Store e altri servizi.

Il dispositivo non dovrebbe avere un telecomando (servirà un iPhone). Se gli utenti cercano più potenza e storage, allora acquisteranno il set-top box. Eventualmente potrebbe essere annunciato un prodotto simile al Mac mini per streaming di maggiore qualità e gaming. Gurman suggerisce anche i nomi: Apple TV SE e Apple TV Max. Ovviamente si tratta di ipotesi. Vedremo se Apple deciderà di trasformare le idee in qualcosa di reale.