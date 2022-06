Apple: visore di seconda generazione con display LG

Sebbene se ne parli ormai da tempo immemore, il primo visore AR/VR di Apple non è stato ancora presentato dall’azienda e secondo le più recenti previsioni ciò accadrà soltanto il prossimo anno, ma questo non significa che il gruppo di Cupertino non stia già pensato alla seconda generazione del fantomatico dispositivo.

Apple: visore di seconda generazione in arrivo con Micro OLED LG

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple sarebbe già attualmente al lavoro sulla seconda generazione del dispositivo e LG farebbe parte della catena dei fornitori, occupandosi dello sviluppo e della produzione del display interno con tecnologia Micro OLED. Secondo la fonte, l’azienda coreana avrebbe ordinato i macchinari per la produzione dei Micro OLED alla connazionale Sunic System.

Da notare che pure il primo visore di Apple dovrebbe impiegare pannelli Micro OLED, ma di Sony. LG sarebbe comunque già coinvolta, ma per la produzione del display esterno, il quale userà la normale tecnologia OLED e servirebbe a proiettare il volto dell’utente per aiutare a superare la barriera tra mondo reale e mondo virtuale.

Al momento non sono disponibili maggiori dettagli, ma di sicuro il gruppo della “mela morsicata” ha in mente un piano piuttosto ambizioso per la realtà mista. In cantiere ci sarebbe pure un paio di occhiali AR il cui debutto è atteso nel corso del 2024 unitamente al visore di seconda generazione, anche se mancandoci ancora del tempo ed essendo questa una tecnologia complessa non è assolutamente da escludere che in corso d’opera possano esserci cambiamenti.