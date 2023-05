Apple Watch Series 9 avrà un SoC più potente

Per Apple Watch sono in arrivo interessanti e importanti cambiamenti. In occasione della WWDC 2023 che si terrà a giugno verrà infatti presentato il prossimo sistema operativo dedicato watchOS 10, mentre questo autunno verrà lanciato il nuovo modello dello smartwatch e a quanto pare potrà vantare di un notevole incremento delle prestazioni.

Apple Watch Series 9 con SoC basato sull’A15 Bionic

A rendere nota l’informazione è stato Mark Gurman di Bloomberg. Secondo il noto giornalista, in accordo con quanto precedentemente anticipato, Apple Watch Series 9 potrà vantare un nuovo SoC basato sull’A15 Bionic di Apple che ha fatto capolino nel 2021 con la gamma iPhone 13.

Il chip è stato realizzato con un processo a 5 nanometri, ha una CPI a 6 core, un motore neurale a 16 core, 15 miliardi di transistor e una GPU a 4 core.

L’adozione del processore in questione consentirebbe ovviamente un miglioramento delle prestazioni dello smartphone in fatto di velocità e reattività.

Inoltre, grazie a una migliore efficienza energetica sono attesi pure ottimizzazioni in fatto di durata della batteria, il che permetterà chiaramente agli utenti di poter usare lo smartwatch per tempi più prolungati.

Ovviamente, Il nuovo chip potrebbe aiutare pure a potenziare alcune delle funzionalità aggiornate che Apple prevede di introdurre in watchOS 10. La “mela morsicata”, infatti, sta lavorando alla revisione dell’interfaccia del sistema operativo, andandosi a focalizzare in special modo sui widget.

Da tenere presente che Apple Watch Series 8, Series 7 e Series 6 utilizzano lo stesso chip S6. Sebbene l’azienda capitanata da Tim Cook chiami il suo ultimo chip per smartwatch S8, si tratta in realtà di un processore vecchio di due anni che non offre miglioramenti di velocità.

