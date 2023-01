Apple Watch Ultra: display MicroLED in arrivo nel 2025

È recente notizia quella che Apple intende dedicarsi alla produzione di display OLED proprietari da implementare sui suoi dispositivi, per poi passare ai MicroLED, capaci di offrire prestazioni ancora superiori. I nuovi pannelli dovrebbero essere addottati su tutti i device dell’azienda, ma per quel che concerne Apple Watch sarà necessario attendere almeno altri due anni.

Apple Watch Ultra con MicroLED in arrivo

Stando infatti a quanto comunicato dal noto analista Ross Young, la transizione comincerà con Apple Watch Ultra alla fine del 2024, quando verrà avviata la produzione, mentre il lancio dei dispositivi con i nuovi pannelli avverrà nella primavera del 2025.

Va tuttavia tenuto presente che Apple è solita introdurre i nuovi smartwatch insieme agli iPhone in autunno e nonostante si tratti di un passaggio letteralmente epocale è assai improbabile ipotizzare un evento in primavera. Mancando però ancora molto tempo, non è da escludere che possano esserci evoluzioni al riguardo.

In merito alle dimensioni del display, l’analista non ha fornito informazioni, ma Jeff Pu ha precedentemente suggerito che lo smartwatch Apple con display MicroLED potrebbe misurare 2,1 pollici. Il dispositivo teoricamente andrebbe a configurarsi come la seconda generazione dell’Apple Watch Ultra presentato a settembre scorso ed equipaggiato con uno schermo da 1,92 pollici.

Da tenere a mente che Apple Watch è sempre stato un passo avanti quando si parla di tecnologia di visualizzazione, a partire dalla sua versione iniziale. È stato infatti il primo dispositivo del gruppo di Cupertino a presentare un display OLED con una frequenza di aggiornamento dinamica, mentre su smartphone l’OLED è stato introdotto con iPhone X nel 2017.

