Apri Conto Arancio Più per avere la carta prepagata gratuita

Vuoi un conto corrente con la carta prepagata gratuita? L’offerta migliore arriva da ING, che sta proponendo il Conto Corrente Arancio Più a canone zero. Puoi anche ottenere la carta di credito, molto comoda per le prossime vacanze estive.

Accreditando lo stipendio o la pensione, il canone mensile di 5 euro viene azzerato. Inoltre, oltre alle due carte sopra citate, avrai anche a disposizione la carta di debito Mastercard, e molti altri servizi tradizionali, come bonifici SEPA (anche istantanei), prelievi in Italia e in Europa, e la gestione di F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA. L’apertura del conto è assolutamente semplice: basta entrare nel sito ufficiale di ING cliccando sul pulsante sottostante.

Carta prepagata gratuita con Conto Corrente Arancio Più: cosa altro include?

Come già anticipato, il canone mensile di Conto Corrente Arancio Più è di 5 euro, ma può essere azzerato facilmente con l’accredito dello stipendio, della pensione o con entrate mensili di almeno 1.000 euro.

La carta di credito associata al conto fa parte del circuito internazionale Mastercard, che ti permette di effettuare acquisti in negozi fisici e online in tutto il mondo. Inoltre, incorpora l’opzione Mastercard Fast Track che ti consente di saltare la coda negli aeroporti.

Parallelamente, il conto include la carta di debito Mastercard che offre prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa e la possibilità di pagare con Apple Pay e Google Pay. Anche la prepagata Mastercard è inclusa, ideale se compri spesso online, senza dover pagare il canone.

L’apertura del conto è più veloce con lo SPID. Con così tanti vantaggi, ING sembra proprio aver pensato a tutto per facilitare la tua gestione finanziaria, senza dimenticare un bonus particolarmente gradito: la carta prepagata gratuita.