Aprire un conto Hype per minorenni: tutti i documenti necessari

Un conto Hype per minorenni rappresenta la soluzione ideale per acquistare online e nei negozi in totale sicurezza per chi ha meno di 18 anni.

Il possessore della carta prepagata Hype potrà accedere ai vari sistemi di pagamento direttamente da smartphone sfruttando le innovative funzioni che rendono la gestione del denaro più semplice.

Grazie alla supervisione di un adulto, il minorenne potrà imparare a gestire le proprie finanze in autonomia, cosa che gli darà modo di crescere.

Conto Hype per minorenni, i documenti necessari?

Chi non ha raggiunto ancora la maggiore età e ha appena compiuto 12 anni, potrà aprire il conto Hype per minorenni e richiedere la relativa carta prepagata, che verrà recapitata direttamente a casa.

La registrazione è semplice: basta accedere a questa pagina e in soli 5 minuti verrà completata. Non è necessario inviare documenti cartacei.

Durante la fase di registrazione sarà necessario il consenso di un genitore o di un tutore legale per procedere. Questi riceverà un’email, da cui potrà confermare la richiesta in pochi clic.

Le caratteristiche del conto

Il conto Hype per minori offre la possibilità di usufruire della stragrande maggioranza delle funzionalità senza pagare alcun canone.

Non ci sono costi aggiuntivi e il minorenne non dovrà più disporre del contante o di altre carte di pagamento per effettuare acquisti.

Inoltre potrà gestirli direttamente dallo smartphone, per un avvaloramento che ammonta a un massimo di 7.500 euro all’anno.

Il genitore o tutore legale potrà richiedere gli estratti conto inerenti alla carta Hype in qualsiasi momento, con ogni singolo movimento o altre informazioni che verranno dettagliate.

Entrambe le figure possono chiudere il conto Hype in qualsiasi momento prelevando tutto il denaro che si trova sulla carta.

Siccome Hype tiene molto alla sicurezza dei propri clienti, in special modo se minorenni, gli acquisti presso negozi di tabacchi o centri scommesse sono stati inibiti fino al compimento della maggiore età.

