Aptoide per iOS disponibile per tutti in Europa

Aptoide è disponibile per tutti gli utenti iOS in Europa. Lo store, molto popolare tra gli utenti Android, consente di installare anche precedenti versioni delle app e offre un metodo di pagamento alternativo. Tra gli app store di terze parti ci sono già Epic Games Store, AltStore PAL e Setapp.

Aptoide per iOS accessibile a tutti

Aptoide per iOS era stato annunciato a giugno 2024. All’epoca offriva solo sette giochi e l’accesso era riservato solo agli utenti con codice di invito. La software house portoghese aveva creato una lista d’attesa per 20.000 utenti e distribuito un massimo di 1.000 codici al giorno.

Dopo aver ricevuto i feedback da utenti e sviluppatori, l’accesso è stato aperto a tutti. Al momento sono disponibili solo 23 giochi. Altri titoli verranno aggiunti nei prossimi giorni e arriveranno anche le prime app. Aptoide è il primo store di terze parti per iOS con acquisti in-app approvati da Apple. Una piccola commissione (non è nota la percentuale) viene pagata dagli sviluppatori per coprire la famigerata Core Technology Fee.

Una funzionalità molto utile è App Versions. Consente di installare una vecchia versione dell’app, quindi gli utenti possono usare le app su dispositivi con sistema operativo non aggiornato. È tuttavia necessario prestare attenzione ad eventuali vulnerabilità.

Aptoide è disponibile in Europa grazie al Digital Markets Act che impone ad Apple di aprire il suo “giardino recintato”. La procedura di installazione richiede però una serie di passi che possono scoraggiare l’utente. È necessario aprire la pagina dello store con Safari, cliccare su vari pulsanti e concedere l’autorizzazione nelle impostazioni di iOS.