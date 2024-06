Aptoide: lancio europeo dello store iOS il 6 giugno

Grazie al Digital Markets Act (DMA), Apple ha dovuto “aprire le porte” agli store di terze parti su iOS (e presto anche su iPadOS). Da fine aprile e metà maggio sono già disponibili AltStore PAL e Setapp, ma il 6 giugno alle ore 12:00 italiane debutterà uno degli store più popolari in assoluto: Aptoide.

Aptoide anche su iOS

Aptoide per Android è una delle migliori alternative al Google Play Store (oltre un milione di app). Viene installato soprattutto sui dispositivi senza Google Play Services, tra cui Fire TV e tablet di Amazon (esiste anche una versione specifica per TV e set-top box). Nel mondo ci sono oltre 430 milioni di utenti attivi.

Aptoide per iOS non offrirà tuttavia lo stesso catalogo, ma solo giochi (inizialmente). Gli utenti troveranno 7 titoli. Altri 30 verranno aggiunti in seguito. La software house ha comunicato che oltre 100 sviluppatori hanno espresso il loro interesse per la piattaforma.

L’accesso sarà inizialmente limitato agli utenti che riceveranno un codice di invito (tramite iscrizione alla lista di attesa o da un amico). È prevista la distribuzione di un massimo di 1.000 codici al giorno. Questa limitazione servirà per ricevere i feedback e apportare eventuali miglioramenti. A partire dalle ore 12:00 del 6 giugno, gli utenti dovranno visitare il sito dedicato con Safari su iPhone e cliccare sul pulsante Download.

Aptoide per iOS è il primo store di terze parti con acquisti in-app approvati da Apple. Una piccola commissione (non è nota la percentuale) verrà pagata dagli sviluppatori per coprire la famigerata Core Technology Fee (0,50 euro per ogni prima installazione annuale dello store).

Setapp non chiede nulla, ma potrebbe introdurre un abbonamento. AltStore PAL chiede invece 1,50 euro/anno + IVA per l’abbonamento.