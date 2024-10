Arriva Risate Cult '80 il nuovo canale TV streaming gratuito

Da alcune ore è ora disponibile un nuovo canale TV completamente gratuito in streaming. Si tratta di “Risate Cult ’80“, il Fast Channel dietro al quale troviamo due nomi importanti: CG Entertainment e CHILI. È proprio grazie a loro che ora è possibile seguire in streaming tutta la programmazione senza abbonamento.

Grazie a CG entertainment e a CHILI – recita l’annuncio ufficiale – è ora in onda il nuovo canale di cinema 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐔𝐋𝐓 ‘𝟖𝟎 dedicato alle più divertenti commedie italiane dei gloriosi anni ’80, con protagonisti attori indimenticabili come Renato Pozzetto, Jerry Calà, Massimo Boldi, Paolo Villaggio e tanti altri.

Questo nuovo canale TV gratuito è visibile in streaming e senza abbonamento su diverse smart TV, ecosistemi e sistemi operativi nonché su browser. Nello specifico: “Samsung TV Plus, LG Channels, Xiaomi TV+, WhaleLive di Zeasn, Plex, Titan OS – tramite le rispettive App, su Smart TV, su Device mobili, da browser e ove disponibile su Android TV e Fire TV“.

Risate Cult ’80: tutti i contenuti del nuovo canale TV gratuito in streaming

Il nuovo canale TV gratuito Risate Cult ’80 trasmette contenuti in streaming legati ai mitici anni ’80, proprio come suggerisce il suo nome. Infatti, saranno visibili non-stop commedie che hanno fatto la storia del cinema italiano con tante risate assicurate. Infatti, l’annuncio prosegue elencando una selezione dei film che verranno trasmessi:

Risate Cult ’80 è caratterizzato da un palinsesto capace di strappare risate agli spettatori, film dopo film, in un susseguirsi di titoli imperdibili come ad esempio: E’ arrivato mio fratello, la commedia firmata dai maestri della risata Catellano e Pipolo in cui Renato Pozzetto si sdoppia nel ruolo di due fratelli agli antipodi, la teen comedy Chewingum con un cast stellare che vede tra gli altri Isabella Ferrari, Mauro Di Francesco, Luca Ward, Massimo Ciavarro, Mara Venier, la commedia degli equivoci Odio le bionde con Enrico Montesano, Jean Rochefort, Corinne Cléry, e ancora, Fratelli d’Italia, film ad episodi di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Boldi, Jerry Calà e Sabrina Salerno e, in avvicinamento ad Halloween, non poteva mancare la commedia con Paolo Villaggio.

Se da una parte troviamo piattaforme che fanno guerra alla condivisione delle password come Disney+ aggiungendo costi extra, qui invece CG Entertainment e CHILI scelgono la linea gratuita. Quindi non perderti l’occasione di aggiungere altro divertimento al tuo intrattenimento grazie a questo canale gratuito in streaming senza abbonamento.