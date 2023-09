Come vedere Arsenal-Manchester United in streaming

Arsenal-Manchester United è l’incrocio ad alta quota che chiude la quarta giornata della Premier League. In campo domenica 3 settembre alle ore 17:30, nella cornice londinese dell’Emirates Stadium, la partita può essere vista in streaming su NOW. Un big match che promette grande spettacolo, disputato tra due squadre che lo giocheranno a viso aperto.

Premier League: guarda Arsenal-Manchester United in streaming

Sia i Gunners che i Red Devils puntano a un piazzamento nella parte alta della classifica. Sono soprattutto i padroni di casa a non voler ripetere gli errori commessi nella scorsa stagione, quando dopo aver dominato il torneo a lungo hanno subito il sorpasso del City, poi in testa fino alla fine.

I tifosi delle due squadre e tutti coloro che non vogliono perdere lo spettacolo del campionato inglese possono vedere la partita in diretta streaming su NOW, accompagnati dalla telecronaca in italiano.

Saranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Arteta e ten Hag, chiamati a definire la strategia migliore per scardinare la difesa avversaria. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, Tomiyasu, Saliba, White, Partey, HAvertz, Rice, Odegaard, Martinelli, Nketiah, Saka;

Manchester United (4-2-3-1): Onana, Shaw, Martinez, Varane, Wan-Bissaka, Mount, Casemiro, Garnacho, Fernandes, Antony, Rashford.

Sui campi della Premier League le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma il pronostico punta a una situazione di sostanziale equilibrio, dunque a un possibile pareggio. Detto questo, considerando i talenti schierati, c’è potenziale per stravolgere il risultato in qualsiasi momento con una giocata.

Con un abbonamento al pass Sport di NOW è possibile vedere in streaming le partite della Premier League, ma anche tre di Serie A per ogni turno di campionato. Ancora, ci sono tutte le gare della Formula 1 e quelle della MotoGP. Attivalo subito: il primo mese costa solo 7,99 euro.

