Aspettate Arc B770? Intel vi dice di "stare sintonizzati"!

Come ben sappiamo Intel ha già annunciato che svelerà, in occasione del Computex che si terrà a breve, la nuova Arc Pro B60, ovvero una GPU destinata al settore professionale e dotata di 24GB di RAM. Ulteriori indiscrezioni hanno anche poi parlato di un’inedita versione della B580, anch’essa dotata di 24GB di RAM, oltre a nuove informazioni emerse a proposito di un’ulteriore e interessante variante dual GPU della scheda, con ben 48GB di RAM che verrebbe prodotta in esclusiva da un determinato partner di terze parti. Ma sembra che le novità non siano affatto finite qui.

Intel potrebbe presto svelare Arc B770

Dopo diversi rumor contraddittori, Intel sembra aver finalmente risposto a chi attendeva una GPU di fascia alta Battlemage, che rispondesse al nome di Arc B770. Da mesi circolano informazioni relative a due versioni di processori grafici: il BMG-G21, che si trova già sulle B580 e B570, e il BMG-G31, un processore più grande e potente, caratterizzato da più core, probabilmente pensato come erede dell’Alchemist A770. Molti attendono già con interesse Arc B770, manifestando un’analoga attenzione per l’annuncio della nuova Arc PRO.

A tal proposito, Intel ha iniziato a rispondere a questi utenti, invitandoli a “rimanere sintonizzati” aggiungendo che questo “è solo l’inizio” e che “c’è altro in arrivo”, rivolgendosi proprio a chi vuol vedere un modello top di gamma Battlemage.

Stay tuned!! 👀👏 — Intel (@intel) May 13, 2025

Si tratta di un tempismo assolutamente perfetto, dato che proprio al Computex AMD è pronta a svelare la RX 9060 XT, la nuova proposta di fascia media destinata a competere con la RTX 5060 Ti e, per questo motivo, dotata di configurazioni memoria da 8 e 16GB, insieme a una frequenza di funzionamento massima superiore alla RX 9070 XT.

D’altro canto, Nvidia dovrebbe svelare la 5060, l’altro modello base che dovrebbe però essere addirittura seguito dalla RTX 5050. Intel può quindi fare colpo, lanciando sul mercato una GPU potenzialmente in grado di competere a livelli decisamente più alti dei modelli menzionati, considerato l’ottimo potenziale dell’architettura Battlemage già mostrato con la B580.