Assegno Unico in ritardo: quando il pagamento di gennaio 2025?

Solitamente, la notifica relativa all’arrivo del pagamento dell’Assegno Unico è mostrata dall’app IO entro il 15 del mese, ma in questo caso si sta registrando un ritardo. Lo stesso vale per l’accredito del bonifico, che tarderà alcuni giorni rispetto al solito. A chiarire la situazione è un comunicato ufficiale.

Pagamento in ritardo per l’Assegno Unico

Si tratta del messaggio 111 pubblicato da INPS, che scioglie ogni dubbio in merito alla causa e alle tempistiche. Fa riferimento al nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, a cui ha aderito l’Istituto. È descritto come una moderna architettura informatica , introdotta con l’obiettivo di snellire le procedure amministrative allineandole con l’evoluzione dei sistemi e degli strumenti di pagamento .

Il ritardo nell’invio delle notifiche e nell’accredito dell’Assegno Unico (Assegno Unico e Universale per i figli a carico) di gennaio 2025 è dovuto proprio ai tempi necessari per l’abbinamento dei primi flussi al nuovo sistema telematico per le operazioni di pagamento delle prestazioni non pensionistiche .

Accrediti sui conti correnti dal 20 gennaio

Non ci sarà comunque molto da aspettare: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 20 gennaio. A partire da lunedì, e nel corso della prossima settimana, chi ne ha diritto riceverà la somma direttamente sul proprio conto corrente.

Entro la fine del mese di gennaio è accreditato l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui il citato assegno sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

Inoltre, INPS ha confermato che presto renderà noto il calendario completo dei pagamenti relativi ai primi sei mesi del 2025.

ISEE 2025: come ottenere la DSU precompilata

A coloro che ne necessitano, segnaliamo che è già possibile ottenere la DSU precompilata (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l’ISEE 2025. È accessibile attraverso l’applicazione INPS Mobile, da poco rinnovata. L’autenticazione può essere effettuata con le credenziali SPID o la Carta Identità Elettronica.