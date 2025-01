ASUS NUC 14 Essential: mini PC con Intel Core N

Dopo aver annunciato due modelli di fascia alta (NUC 14 Pro AI e NUC 14 Pro AI+), ASUS ha svelato un mini PC più economico. Il nuovo NUC 14 Essential integra i recenti processori Intel Twin Lake che offrono prestazioni sufficienti per la maggioranza delle attività (non per i giochi).

ASUS NUC 14 Essential: specifiche

Il design del NUC 14 Essential è simile a quello dei “fratelli maggiori”. Cambiano ovviamente numero, tipo e posizione delle porte lungo i lati del mini PC. Frontalmente ci sono pulsante di accensione, jack audio da 3,5 millimetri e tre porte USB (una 3.2 Gen 2 Type-C e due 3.2 Gen 2 Type-A).

Sul retro ci sono invece quattro porte USB (due 3.2 Gen 2 Type-A, una 2.0 Type-A e una 3.2 Gen 2 Type-C con supporto DisplayPort), uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, RJ45 (2.5Gb) e connettore per l’alimentatore esterno. Le dimensioni sono 135x115x36 millimetri, mentre il peso è 480 grammi.

Il NUC 14 Essential integra i processori Intel Core 3 N355, N250 e N150 basati sull’architettura Twin Lake, oltre al processore Intel N97 basato sull’architettura Alder Lake. Le altre specifiche sono: fino a 16 GB di RAM DDR5-4800, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB in formato M.2 2280/2242 o SATA, connettività Wi-Fi 6E, 2.5Gb Ethernet e Bluetooth 5.3.

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Gli utenti possono acquistare anche la versione barebone senza RAM, storage e sistema operativo. Sarà in vendita entro il primo trimestre 2025. ASUS non ha ancora comunicato il prezzo.