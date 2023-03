Attiva NordVPN: 3 mesi GRATIS e Password Manager incluso

Attiva subito NordVPN. Grazie alla nuova promozione, oltre al 63% di sconto ottieni anche 3 mesi gratis extra di VPN. Inoltre, inclusi nell’app hai anche un efficiente Password Manager Multipiattaforma e un Data Breach Scanner. Ma le sorprese non sono finite qui. Prima però dai un’occhiata alle funzionalità di questa soluzione.

Acquistando il Piano 2 Anni Completo, oltre a tutto quello che ti abbiamo elencato, ti assicuri le migliori funzionalità di questa VPN. Infatti, avrai attiva una protezione anti-malware potentissima. Infatti Threat Protection, la funzione attiva anche quando non sei connesso ai suoi server, ferma qualsiasi attacco hacker e malware.

Inoltre, avrai sempre dalla tua parte un filtro anti-tracciamento che tiene lontani tracker e occhi indiscreti. In pratica, nessuno riuscirà a carpire le tue informazioni personali, i tuoi dettagli di pagamento o le tue preferenze di navigazione per fornirle a terzi. In più, a migliorare la tua navigazione, c’è anche un ad blocker incluso che blocca pubblicità, banner e pop up, anche delle app.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN ti regala anche 1TB di archiviazione crittografata

Acquistando ora NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi extra ricevi in regalo anche 1TB di archiviazione in cloud crittografata. Grazie a questa soluzione offerta da NordLocker proteggi un numero di file illimitato con la crittografia end-to-end. Si tratta di un sistema di protezione dati che impedisce l’intercettazione di tutti i contenuti caricati.

Insieme hai anche una crittografia dei file di nuova generazione, sempre realizzata da NordLocker. Così utilizzi cifrari di nuova generazione e algoritmi di crittografia testati per proteggere file, dati personali e firme digitali sui tuoi dispositivi e sul cloud. Insomma, hai a disposizione una soluzione completa ed efficiente, per tutte le tue esigenze.

Scopri cosa vuol dire avere NordVPN attiva sui tuoi dispositivi grazie ai suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata. La velocità di connessione sarà decisamente migliorata e il tuo streaming senza buffering né disconnessioni, anche in 4K. Goditi il meglio di internet con questa VPN pazzesca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.