Ban TikTok: Biden lascia il compito a Trump

L’amministrazione Biden ha confermato che non applicherà la legge il 19 gennaio. Il compito verrà lasciato al nuovo Presidente perché la scadenza coincide con un giorno festivo. Inoltre lunedì 20 gennaio è anche il Martin Luther King Day. Donald Trump potrebbe quindi firmare un ordine esecutivo per posticipare il ban di TikTok.

Cosa faranno Apple e Google?

In base al Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, approvato a fine aprile 2024, ByteDance deve vendere TikTok ad un’azienda non cinese entro il 19 gennaio 2025. La legge concede la possibilità a Biden di estendere la scadenza di 90 giorni, ma solo se ci sono evidenti progressi (in pratica serve un accordo legale sulla transazione).

Nonostante l’offerta fatta dal gruppo Project Liberty di Frank McCourt è quasi certo che la data non verrà posticipata. Per oggi è prevista la decisione della Corte Suprema, ma la probabilità di vittoria per TikTok è molto bassa.

Un funzionario della Casa Bianca ha rilasciato questa dichiarazione sull’applicazione della legge:

La nostra posizione in merito è stata chiara: TikTok dovrebbe continuare ad operare sotto la proprietà americana. Considerata la tempistica di quando entrerà in vigore, ovvero un fine settimana festivo e un giorno prima dell’inaugurazione, spetterà alla prossima amministrazione implementarla.

La legge non impone un ban vero e proprio, in quanto l’accesso al social network sarà ancora possibile, ma l’app dovrà essere rimossa dagli store. Non è chiaro cosa faranno Apple e Google. Le due aziende chiederanno sicuramente garanzie per evitare pesanti sanzioni (5.000 dollari per utente). Il Dipartimento di Giustizia potrebbe però sospendere sia l’applicazione della legge che l’imposizione delle multe.

Secondo The Information, TikTok disattiverà le app in caso di decisione negativa della Corte Suprema. Un senatore ha presentato una proposta di legge per estendere la scadenza di 270 giorni, ma la sua eventuale approvazione avverrà dopo il 19 gennaio.