TikTok: ordine esecutivo di Trump per impedire il ban?

Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di sospendere l’applicazione della legge che impone a ByteDance di vendere TikTok. Secondo il Washington Post, il Presidente eletto potrebbe firmare un ordine esecutivo per posticipare l’eventuale ban di 60 o 90 giorni. L’azienda cinese avrebbe deciso di disattivare l’app, impedendo agli utenti statunitensi di accedere al social network.

Il Dipartimento di Giustizia non applicherà la legge?

Per una casuale coincidenza, la scadenza imposta dalla legge per la vendita di TikTok (19 gennaio) è prevista il giorno prima dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Ciò significa che l’eventuale ban sarà già in vigore e l’app dovrà essere rimossa dagli store di Apple e Google.

Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia potrebbe ritardare intenzionalmente l’applicazione della legge. La nuova Procuratrice Generale (Pamela Jo Bondi), scelta da Trump, non ha confermato il ban durante l’udienza nell’aula del Senato (che dovrà approvare la sua nomina). In tal caso, Trump avrebbe il tempo per emettere l’ordine esecutivo che posticipa la scadenza, se la sentenza della Corte Suprema sarà negativa.

Secondo alcuni esperti legali, un ordine esecutivo non può “scavalcare” completamente una legge approvata dal Congresso a larga maggioranza. Apple e Google rischierebbero ancora pesanti sanzioni (5.000 dollari per utente) se permetteranno il download dell’app.

Grazie all’ordine esecutivo, ByteDance avrebbe più tempo per cercare un’acquirente. Secondo Bloomberg c’è anche Elon Musk tra i possibili candidati, ma il governo cinese ha smentito l’indiscrezione. L’azienda cinese potrebbe anche ricevere l’aiuto inatteso dai legislatori, se verrà approvata la proposta di legge che posticipa la scadenza di altri 270 giorni.

Secondo NBC News, l’amministrazione Biden valuta eventuali opzioni per evitare il ban di TikTok. Il CEO Shou Chew parteciperà agli eventi inaugurali per l’insediamento di Trump, insieme a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai e Tim Cook.