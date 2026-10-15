Bee Eclipse e Bee Frontier, dispositivi per la Ambient Personal AI

Là dove dispositivi come Humane AI Pin e Rabbit R1 hanno fallito, ci provano i nuovi Bee Eclipse e Bee Frontier. Così come il primo modello del marchio, integrano un’intelligenza artificiale in grado di ascoltare ciò che viene detto nelle riunioni e nelle conversazioni (Ambient personal AI), per poi occuparsi autonomamente di generare riassunti, elenchi di cose da fare, promemoria e altro. Come si può immaginare, è un ambito di applicazione delicato per la privacy. Ricordiamo che il brand è controllato da Amazon, dopo l’acquisizione del luglio 2025.

Bee Eclipse e Bee Frontier, due nuovi dispositivi AI

Partiamo da Bee Eclipse, progettato per agganciarsi magneticamente al retro dello smartphone. A prima vista può sembrare un accessorio MagSafe. Elabora quanto detto nelle telefonate, supporta più di 40 lingue, si interfaccia con un’app per Android e iOS, processa le informazioni in locale.

A livello di design, ha uno spessore di 4,6 millimetri, integra tre microfoni, il tasto Action e un indicatore LED. L’autonomia dichiarata arriva a tre settimane.

Bee Frontier è invece un bracciale smart, da indossare al polso o agganciare a un indumento grazie a un’apposita clip (inclusa nella confezione). Le funzionalità sono le stesse.

In questo caso, i microfoni sono due e c’è una porta USB-C posteriore per la ricarica. Inoltre, la certificazione IP67 lo rende resistente all’acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Bee Eclipse sarà disponibile presto (non è precisato quando) a 99,99 dollari, nelle colorazioni Silver, Midnight, Honey e Blush. Bee Frontier è invece già acquistabile negli Stati Uniti su Amazon, per 74,99 dollari, nelle colorazioni Onyx, Lavender e Sage. Non ci sono conferme per quanto riguarda l’arrivo in Italia. Entrambi includono due settimane di salvataggi gratuiti, ma con l’abbonamento Pro (11,99 dollari al mese) si sbloccano funzionalità aggiuntive come l’integrazione con Alexa+ e app di terze parti.