Binance è stato approvato come broker-dialer crypto ad Abu Dhabi

L’obiettivo di Binance è quello di diventare un fornitore di servizi crittografici pienamente regolamentato nella capitale degli Emirati Arabi. Questo suo processo è già a buon punto dato che, la società, ha confermato di aver ricevuto l’approvazione provvisoria per operare come broker-dialer ad Abu Dhabi.

Questa notizia non fa altro che alimentare il sentiment positivo sia nei confronti delle criptovalute, che negli sforzi di molti exchange per poter operare legalmente. Seguire le regolamentazioni dei vari Paesi richiede sforzo, ma permette ai molti utenti di affidarsi a una piattaforma sicura e assistita. Nel contempo, questa beneficerà di ulteriori iscrizioni e, di conseguenza, di un aumento delle transazioni e degli scambi.

Binance è un ottimo exchange che punta tutto sulla sicurezza e sulle numerose funzionalità, in costante aumento sulla piattaforma. Tutti possono aprire un conto gratuito per iniziare a investire in criptovalute o a operare con NFT, grazie alla nuova sezione esclusivamente dedicata ai Token Non Fungibili.

Binance riceve l’approvazione provvisoria per operare ad Abu Dhabi

Binance Holdings Ltd. sarà il fornitore di servizi crittografici per eccellenza ad Abu Dhabi? Probabilmente sì e molto presto visto che, come anticipato, ha ricevuto l’approvazione provvisoria per operare come broker-dialer. Un obiettivo importante per questo exchange che sta conquistando una grossa fetta del mercato crittografico dei trader di tutto il mondo.

Recentemente, Binance ha ottenuto la sua prima licenza dalla Banca Centrale del Bahrain come provider di servizi crittografici ai cittadini. Per l’occasione il CEO CZ, Champeng Zhao, aveva dichiarato tutti i progetti della società, che punta a diventare un’istituzione finanziaria globale:

Binance ha ottenuto dalla Banca Centrale del Bahrain la prima licenza per un fornitore globale di criptovalute nel Consiglio di cooperazione per gli Stati Arabi del Golfo (GCC).

La conferma in merito ad Abu Dhabi è arrivata anche da Richard Teng, capo della società per il Medio Oriente e il Nord Africa. Comunque, Teng ha precisato che Binance dovrà ancora completare il processo di richiesta e, attualmente, ha solo l’approvazione provvisoria per operare ad Abu Dhabi. In qualità di ex dirigente dell’Abu Dhabi Global Market (ADGM), centro finanziario impegnato nella regolamentazione di imprese e società, Teng ha dichiarato:

Binance ha coinvolto attivamente le autorità di regolamentazione globali, come ADGM, come parte del suo continuo impegno a sostenere gli standard globali e promuovere collettivamente gli sviluppi e la crescita sostenibile dell’ecosistema crittografico.

Un ottimo traguardo per Binance, primo exchange al mondo per volume di scambi. Puoi aprire anche tu un conto gratuito sulla piattaforma che offre le migliori tecnologie di investimento e crypto trading, oltre a una sezione completamente dedicata ai Token Non Fungibili (NFT).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.