Binance ottiene una licenza dalla Banca Centrale del Bahrain

Ancora una volta Binance è protagonista di un nuovo traguardo nel mondo crypto. Il famoso exchange guidato da Chanpeng Zhao, soprannominato anche CZ, ha ottenuto dalla Banca Centrale del Bahrain una licenza come provider di servizi crittografici da offrire ai cittadini.

Si tratta di un importante passo avanti per Binance che entra così nel primo Paese del Medio Oriente. Questa licenza permette all’exchange di fornire servizi di criptovalute pienamente regolamentati. Questa licenza è stata rilasciata tramite il Consiglio di Cooperazione per gli Stati Arabi del Golfo. L’annuncio è arrivato il 14 marzo 2022, quando CZ ha twittato la notizia:

#TeamBahrain.#Binance has been granted the first license for a global crypto-asset provider in The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) by the Central Bank of Bahrain. pic.twitter.com/Ndnb4xhA5y

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 14, 2022