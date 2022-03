Binance Blockchain week: come partecipare

Binance è un Exchange divenuto il più importante al Mondo per volume di transazioni giornaliere eseguite sulla piattaforma. In effetti, oltre al numero elevato di criptovalute in elenco e alle commissioni basse offerte, prevede anche altre interessanti forme di investimento. Tra cui un profittevole staking di criptovalute. Ora ha lanciato il Binance Blockchain week. Di cosa si tratta? Come partecipare?

Il Binance Blockchain Week si svolge in diretta dalla scintillante Dubai, iniziata lunedì 28 marzo fino a mercoledì 30. Una tre giorni di conferenze, dialoghi e panel incentrati sul mondo delle monete digitali, degli NFT, della DeFi, del Metaverso e del Web 3.0.

Tema della prima giornata è stato il futuro dell’ecosistema crypto in relazione all’ampliamento della base di utenti, alla sostenibilità dell’industria delle valute digitali e alla sicurezza degli utenti degli exchange di criptovalute. Tutti temi ricorrenti del mondo crypto insomma.

Vediamo nello specifico in cosa consiste il Binance Blockchain Week.

Binance Blockchain Week cos’è

Abbiamo detto quali sono gli argomenti che tratterà l’evento. A farlo si alterneranno oltre 80 relatori tra cui:

Vukasin Vukoje, fondatore di Alt Labs e Filecoin

William Quigley, co-fondatore e CEO di Tether e WAX

Sandeep Nailwal, co-fondatore di Polygon

Leslie Lamb, CMO di CoinFLEX

Soo-Man Lee, fondatore e capo produttore di SM Entertainment

Beniamin Mincu, CEO di Elrond Network

Sergej Kunz, fondatore di 1INCH

Sebastien Borget, co-fondatore e COO di The Sandbox

Kevin Ma, CEO di Hypebeast

Robby Yung, co-fondatore di Animoca Brands

Óscar Mayo Pardo, direttore esecutivo di LaLiga

Ian Goddard, Head of Technical & Innovation Partnerships di Alpine Formula 1 Team

Noah Raford, capo degli affari globali presso la Dubai Future Foundation

H.E. Gabriel Abed, Ambasciatore delle Barbados negli Emirati Arabi Uniti

William Frentzen, ex procuratore del DOJ e attuale partner dello studio legale MOFO

Youli Lee, Senior Legal Director – Global Head of Investigations, Litigation, and Governance presso Chainalysis

Ma questi sono solo alcuni degli specialisti del settore che si alterneranno sul palco.

Programma dell’evento

Vediamo qual è il programma della tre giorni del Binance Blockchain Week:

Lunedì 28 marzo

“Crypto Ecosystem Growth – Adoption, Industry Building, & User Safety.”

Martedì 29 marzo

“NFT, GameFi e Metaverse”

Mercoledì 30 marzo

“Trading e investimenti in criptovalute”

Soddisfatto Changpeng “CZ” Zhao, CEO e co-fondatore di Binance, il quale ah così presentato l’evento:

L’anno passato ha visto enormi progressi nella consapevolezza mainstream della blockchain e dell’innovazione basata su blockchain, dal semplice trading agli NFT, GameFi e Fan Token. Ma l’industria è ancora giovane e la storia delle criptovalute è solo all’inizio. Binance Blockchain Week porta sotto lo stesso tetto i principali temi legati al settore per aiutare a capire dove siamo oggi e quali sono le prospettive per il futuro della finanza

