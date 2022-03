Binance Coin segna un nuovo record grazie anche al suo exchange

Nuovo record per Binance Coin che ha raggiunto e superato quota 400 dollari. Secondo alcuni analisti questa era una soglia particolarmente critica, che però ha ampiamente conseguito. Il successo di questa tappa ovviamente non è solo dovuto all’attenzione degli acquirenti per questa criptovaluta.

Infatti, pare proprio che le sue fortune derivino dal momento cruciale che l’exchange al quale è associata sta vivendo. La guerra tra Russia e Ucraina ha avuto inizio settimana scorsa e da allora il mondo crittografico si è impegnato per sostenere chi sta subendo il conflitto. Perciò una serie di iniziative prese da Binance hanno permesso anche alla sua criptovaluta di raggiungere e superare il livello indicato dagli esperti.

Un buon momento per acquistare Binance Coin? Potrebbe darsi, ma sicuramente può essere una buona occasione decidere di aprire un conto su Binance stesso, l’exchange più importante al mondo per volumi di scambio.

Binance ha donato 10 milioni di dollari all’Ucraina

Ha fatto notizia la donazione da 10 milioni di dollari da parte di Binance a favore dell’Ucraina. Una somma decisamente importante che ha fatto parlare molto non solo il mondo crittografico. Una decisione che ha puntato i riflettori verso questo exchange di criptovalute, già ben noto, ma da alcuni poco amato a causa delle sue politiche molto liberali all’interno di questo ecosistema.

Anche per questo il suo ruolo assunto nel conflitto sembra essere particolarmente apprezzato. Addirittura pare che il Governo Ucraino abbia stipulato un accordo per trasferire parte dei bitcoin ricevuti in donazione dal suo wallet “statale” a un wallet di Binance. L’obiettivo dovrebbe poi essere quello di liquidarli. Una scelta necessaria, ma ciò che ha stupito tutti è stata la decisione di affidarsi a questo exchange.

Ciò dimostra ancora una volta quanto Binance sia un osso duro in questo settore, capace di superare la concorrenza non solo lato privato, ma anche in campo di acquisizioni statali pubbliche. E la scelta dell’Ucraina ne è un esempio. Ciò farà sicuramente bene a Binance Coin, la sua criptovaluta nativa. Puoi acquistarla direttamente sull’exchange aprendo un conto oggi stesso e sperimentando il suo ecosistema apprezzato da milioni di crypto trader e investitori.

