Binance punta alle Filippine: vuole la licenza VASP di Crypto Exchange

Binance alla conquista del mondo continua con nuove avventure avvincenti. Infatti, il suo CEO, Changpeng CZ Zhao, ha fatto sapere, durante una conferenza stampa a Manila, che l’azienda è al lavoro per ottenere la licenza VASP nelle Filippine.

Un altro importante impegno che permetterebbe a Binance di offrire opzioni in criptovalute con più facilità. L’obiettivo è quindi quello di ottenere la licenza fondamentale dal regolatore del settore finanziario delle Filippine.

In più, CZ ha annunciato anche che l’exchange sta cercando di ottenere una licenza di emittente di moneta elettronica dalla Banca Centrale Filippina, il Banko Sentral ng Pilipinas. Grazie a questa Binance potrà così emettere monete elettroniche.

Infatti, proprio Changpeng CZ Zhao, in merito a quelli che sono gli sforzi da profondere in territorio filippino ha dichiarato:

Ci sono almeno due licenze che ci interessano. Esiste una licenza VASP (Virtual Asset Service Provider). C’è una licenza EMI, che è più per i servizi tradizionali.

Binance investe sulle Filippine

Changpeng CZ Zhao ha affermato che Binance ha un piano che mira a investire sulle Filippine. Il fine ultimo è quello di stringere partnership con il mercato finanziario tradizionale del territorio per offrire opzioni crittografiche e asset digitali. Ecco cosa ha dichiarato:

Siamo interessati a investire nei tradizionali centri di servizi finanziari, inclusi i fornitori di servizi di pagamento, le banche e vogliamo aiutare a portare queste aziende nel mondo blockchain.

Binance non è nuova a questi annunci. Tuttavia, la sua crescita deve anche fare i conti con gli ostacoli che trova sul percorso. Un annuncio di questo tipo non significa automaticamente che otterrà la licenza VASP nelle Filippine e né tanto meno che la licenza di emittente di moneta elettronica.

Nondimeno, se tutto troverà la quadra giusta, l’exchange potrà raggiungere i suoi obiettivi. Altri bastoni tra le ruote gli sono arrivati dall’ultimo articolo di Reuters che ha obbligato Binance a rispondere alle accuse di riciclaggio di denaro.

