Binance, l'innovazione è inarrestabile: tutte le novità riassunte in un articolo

Binance, nota società a guida del famoso exchange crypto, durante il mese di settembre è stata protagonista di una serie di novità importanti. Una corsa verso l’innovazione che ha spinto il settore crittografico in avanti nonostante l’inverno in corso.

Sono approdati nuovi prodotti, frutto dell’unione delle migliori menti del Web3. Inoltre, sono arrivati anche tantissimi nuovi aggiornamenti e funzionalità interessanti. Insomma, una politica di crescita legata a un programma serrato che cerca in primo luogo la sicurezza.

L’exchange di Binance è un buon punto di approdo per chi vuole investire in criptovalute. Puoi essere all’inizio di questo percorso, ma anche già inoltrato, non importa. Con questa piattaforma troverai nuovi modi per investire in asset digitali, NFT e Fan Token.

Tutto in un sistema sempre aggiornato, con funzionalità all’avanguardia e un centro di sicurezza avanzato. Insomma, puoi star certo che i tuoi risparmi sono al sicuro e potrai anche proteggerli dalla pesante inflazione che sta colpendo tutto il mondo.

Binance crede nel futuro: gli investimenti sono solo all’inizio

Anche se settembre è stato il mese più impegnativo, a detta della società stessa, Binance non si fermerà affatto. Questo è solo l’inizio per i suoi investimenti. Il team crede fortemente nel futuro e lo ha dimostrato con tutte le novità introdotte durante gli ultimi 30 giorni. Infatti, l’azienda ha:

inaugurato un nuovo mercato per le carte regalo crittografiche con le Binance Gift Card ;

; lanciato Simple Earn , una piattaforma unica per il reddito criptato passivo;

, una piattaforma unica per il reddito criptato passivo; aggiunto nuovo feed di contenuti Web3 per gli utenti di Binance Pro ;

per gli utenti di ; supportato Binance Labs che ha investito in sei diversi progetti Web3;

che ha investito in sei diversi progetti Web3; perfezionato BUSD che è diventato disponibile su Polygon e Avalanche;

che è diventato disponibile su Polygon e Avalanche; introdotto diversi importanti aggiornamenti all’ app , inclusi nuovi strumenti di trading;

, inclusi nuovi strumenti di trading; annunciato Binance ID, una funzionalità di accesso sicura e senza intoppi basata su OAuth2 e progettata per piattaforme di terze parti.

Grazie a questo exchange potrai provare un nuovo modo di investire. Farai parte di un exchange in continua evoluzione che rimane primo al mondo per volume di transazioni. Acquista criptovalute, ma anche altri asset digitali, Token Non Fungibili e Fan Token in un ecosistema sicuro e intuitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.