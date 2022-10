Binance riuscirà nell'intento di far risorgere LUNA Classic?

In queste ultime settimane si sta molto parlando di LUNA Classic. Dopo l’enorme fallimento del token originario, Binance ha monitorato la situazione e sta cercando di farlo risorgere. Molti però si stanno chiedendo se questo produrrà frutti apprezzabili o sarà solo un buco nell’acqua.

Le notizie che ruotano intorno a questo asset digitale non facilitano la sua situazione precaria dello stesso. A fine settembre abbiamo appreso che il fondatore Do Kwon sarebbe ricercato dall’Interpol. Stiamo parlando di un clamoroso disastro che ha portato il token Terra LUNA a perdere oltre il 99,99% di quotazione, per un impatto pari a 60 miliardi di dollari di valore di mercato.

Se il 6 aprile 2022 aveva toccato il suo massimo storico, registrando un valore di scambio pari a 116 dollari, in poco tempo aveva raggiunto quota 0,00001 dollari iniziando così il suo crollo. Dopo un recupero in extremis, lunedì 3 ottobre 2022, LUNA Classic si è posizionata sopra gli 0,0003 dollari.

Questo grazie al supporto offerto da Binance, noto exchange crypto, che ha progettato di distruggere LUNC così da abbassare l’importo totale. L’intento della piattaforma è quello di far risorgere LUNA Classic, ma riuscirà nell’intento? Dai primi risultati, purtroppo per qualcuno, sembra di no.

Puoi aprire anche tu un conto su Binance. Primo al mondo per volume di transazioni, questo scambio offre un’infinità di criptovalute acquistabili in modo semplice, pratico, veloce e sicuro. Potrai poi gestirle in un ecosistema particolarmente intuitivo e ricco di funzionalità all’avanguardia.

Binance potrebbe peccare di troppa fiducia

Secondo alcuni esperti in criptovalute, la mossa di Binance potrebbe portare l’exchange a peccare di troppa fiducia. Il 26 settembre la società aveva annunciato che avrebbe completato il primo burn di LUNC il 3 ottobre 2022 e così è stato. Lo ha confermato in un tweet proprio ieri pomeriggio:

Binance completa il primo burn $LUNC , bruciando tutte le commissioni di trading raccolte dalle coppie di trading spot e margin LUNC.

Peccato però che il piano di bruciare una quantità di LUNC per far risorgere il token non abbia avuto conseguenze durature sulla sua quotazione. Secondo quanto commentato dai colleghi di Coindesk “l’impatto si è rivelato deludente“:

Da quando il meccanismo è stato implementato una settimana fa, Binance ha distrutto – “bruciato” in termini di criptovalute, o una riduzione della fornitura in sospeso – $ 1,8 milioni di LUNC […]. Tale importo rappresenta solo lo 0,08% della fornitura totale del token, troppo piccolo per avere un impatto misurabile sull’offerta ipergonfiata dei token.

L’exchange Binance è un’ottima piattaforma che sta costruendo un futuro solido sul mercato crittografico. Tutti possono aprire un conto gratuito e iniziare ad acquistare criptovalute, Token Non Fungibili e Fan Token.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.