Binance vuole realizzare una nuova zona economica in tutta l'Africa

Binance desidera spingere l’adozione di criptovalute e blockchain in ogni parte del mondo. Le sue mire espansionistiche continuano con nuovi progetti sempre più interessanti. Questa volta diverse indiscrezioni ci hanno parlato di Africa.

Nello specifico, la società crittografica sarebbe intenzionata a realizzare una nuova zona economica per il libero scambio virtuale. Le negoziazioni sono già iniziate attraverso delle trattative con la Nigerian Export Processing Zones Authority (NEPZA).

Questa autorità si occupa di licenze, regolamentazioni e gestione di zone franche efficienti per favorire un ambiente favorevole all’esportazione di produzioni e altre attività commerciali. Quindi Binance si inserisce bene in questo progetto.

L’idea è quella di partire dalla Nigeria per creare una zona economica finalizzata allo sviluppo dell’innovazione in tutto il continente africano. Così facendo un’attività crittografica potrà avere agevolazioni fiscali e regole semplificate per operare nell’area.

Binance passa per la Nigeria alla conquista dell’Africa

Il benessere digitale è un bene che non può più essere di lusso. Perciò Binance sta collaborando con più enti possibili in tutto il mondo per spingere l’adozione di criptovalute, blockchain e Web3 ovunque sia possibile e accettata.

Ora il progetto si è focalizzato in Nigeria dove i dirigenti dell’exchange regionale hanno incontrato quelli della Nigerian Export Processing Zones Authority (NEPZA). La scelta non è stata fatta a caso. Effettivamente, sembra che la Nigeria vanti un tasso di adozione crittografica molto veloce.

Perciò questa zona economica speciale non solo si avvarrà della situazione favorevole come trampolino di lancio, ma accelererà lo sviluppo di un’economia digitale per le criptovalute. In questo modo si auspica anche a un aumento di opportunità lavorative:

Intendiamo creare una fiorente zona franca virtuale sfruttando blockchain e risorse digitali – ha spiegato Adesoji Adesugba, amministratore delegato di NEPZA. Ciò creerà una nuova base per lo sviluppo del Paese in conformità con il programma economico del presidente Muhammadu Buhari.

Binance continua a guidare anche l’alfabetizzazione crypto in tutto il mondo. Oltre all’America Latina ora è andato anche in Africa. L’obiettivo è quello di supportare una popolazione che sta trovando nelle criptovalute una via di salvezza dalle condizioni politiche governative instabili.

