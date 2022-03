Binance riapre ai bonifici bancari SEPA

Notizia ufficiale, da ieri 7 marzo 2022 ore 12:00 locali, Binance ha pubblicato un annuncio che tanti utenti legati al mondo crypto stavano aspettando ormai da tempo. In sostanza, il famoso exchange di criptovalute ha riaperto completamente ai bonifici bancari. Ciò vuol dire che i clienti con un account attivo potranno sfruttare i depositi e i prelievi in Euro e in Sterline. Non solo, ma potranno farlo effettuando bonifici tramite la rete di pagamento SEPA (SEPA) e Faster Payment Services (FPS).

Questa importante novità è attualmente valida sia per desktop che per app ufficiale. Quindi, gli utenti al dettaglio di Binance residenti in tutta Europa – apri qui un conto gratuito oggi stesso – eccezion fatta per i Paesi Bassi e la Svizzera, potranno effettuare trasferimenti in EUR tramite SEPA. Stessa cosa vale per tutti gli utenti al dettaglio residenti nel Regno Unito che potranno effettuare trasferimenti in GBP tramite FPS.

Tuttavia, restano attualmente esclusi gli account business che al momento non possono beneficiare di questa preziosa riapertura. Nondimeno, Binance ha fatto sapere di essere al lavoro attivamente con Paysafe per fornire lo stesso supporto anche agli account aziendali.

Binance riapre ai bonifici SEPA e FPS con una sorpresa

Allarme rientrato per molti analisti che, dopo la sospensione dei pagamenti tramite bonifico, dubitavano della salute di Binance. Questo annuncio ha perciò generato parecchia felicità in tutti i clienti europei e inglesi. Poter effettuare trasferimenti tramite SEPA e FPS è stata una vera e propria manna dal cielo, come si suol dire. Il ritorno a queste due reti di pagamento è stato troppo atteso. Era proprio necessaria questa buona notizia.

Ma c’è di più. Infatti, molto probabilmente per scusarsi dell’attesa e del disservizio, Binance ha pensato a un’ottima sorpresa che sarà valida fino alle 23:59 del 31 marzo 2022. Sapete di cosa si tratta? Eccola svelata direttamente dal comunicato ufficiale dell’exchange crypto:

Per celebrare il ritorno di SEPA e FPS, Binance offrirà a tutti gli utenti verificati zero commissioni per il deposito di EUR tramite SEPA e GBP tramite FPS fino al 31-03-2022 23:59 (UTC).

In altre parole, tutti i clienti che effettueranno transazioni tramite SEPA o FPS non dovranno pagare alcuna commissione da oggi e fino alle 23:59 del 31 marzo 2022. Un’incredibile opportunità che farà sicuramente felici tutti gli utenti interessati da questa simpatica promozione.

