Binance sponsor del Super Bowl, ma non solo

Le criptovalute stanno sempre più invadendo lo sport.ra atleti che stanno sponsorizzando gli asset digitali e società che stanno sponsorizzando club. Anche il mondo del calcio, affamato dalla pandemia, sta trovando proprio nelle criptovalute una solida ancora di salvataggio. Ma qui ci occupiamo del prossimo Super Bowl, che avrà come sponsor diversi Exchange. Tra cui Binance.

Il Super Bowl, è, come noto, l’evento del Football americano più importante e atteso dell’anno. Anche per tutto lo spettacolo di presentazione che c’è prima. Oltre a Binance, ci saranno Crypto.com, con ogni probabilità con il suo spot girato con Matt Damon, nonché FTX e, come detto, Binance. L’Exchange diventato, proprio nel corso della Pandemia, il più importante al Mondo per volume di affari.

Conosciamo meglio il prossimo Super Bowl e la partecipazione degli Exchange.

Super Bowl 2022

Il prossimo Super Bowl si terrà nella notte tra domenica e lunedì ora italiana (quindi a San Valentino) e vedrà contrapposti i Cincinnati Bengals contro i Los Angeles Rams. Sono attesi circa 100 milioni di telespettatori, per un evento secondo forse solo alla finale di coppa del mondo di calcio.

Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Negli Stati Uniti viene considerato come l’incontro che assegna il titolo di campione del mondo di questo sport.

Molto attesi anche gli artisti. Quest’anno ci saranno Eminem e Dr. Dre, nonché il pluripremiato rapper e producer Snoop Dogg.

Super Bowl 2022 e Binance

Il prossimo Super Bowl, tuttavia, sarà all’insegna delle criptovalute. Sebbene per gli analisti non influenzerà più di tanto, visto che è un mondo già in forte ascesa. Anzi, a detta di molti di loro, l’evento più importante si terrà il lunedì successivo. Paragonabile, quello, al Super Bowl delle criptovalute del 2022.

Infatti, lunedì 21 febbraio si terrà un hearing al Senato USA sugli stablecoin. Eventi che stanno catalizzando l’attenzione più degli spot che andranno in onda domenica prossima al Super Bowl e che vedranno partecipare, tra le altre cose, Sam Bankman-Fried di FTX e i quadri di Coinbase e Bitfury. Con l’obiettivo, si spera, di rendere maggiormente chiaro cosa si possa fare e non fare negli USA. Principale mercato delle criptovalute, insieme a Giappone e Corea del sud.

Per quanto concerne la presenza di Binance, l’Exchange americano Binance sarà protagonista di uno dei tre spot presenti, con una campagna dedicata alla necessità di studiare e investire con la propria testa.

