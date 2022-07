Bitcoin a 30 mila dollari a fine agosto? Cosa dicono gli esperti

Un detto popolare recita così: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. Ovviamente non vorremmo mai catturare in un sacco un povero animale, ma questa frase descrive bene l’attuale momento di mercato del Bitcoin.

Nonostante un balzo verso l’alto della sua quotazione, non possiamo ancora dire che l’inverno crittografico, ormai attivo da oltre 55 settimane, sia terminato definitivamente. Tuttavia, secondo alcuni dati, uniti ad alcune stime, potremmo ricevere una bella sorpresa prima di settembre.

Infatti, sembra proprio che qualcuno abbia previsto un Bitcoin oltre i 30.000 dollari entro fine agosto. Ma cosa dicono gli esperti di criptovalute in merito a questa piacevole profezia tutta dedicata alla regina delle crypto?

Bitcoin verso i 30 mila dollari: quanto quoterà a settembre?

Dopo una prima accelerata la scorsa settimana, Bitcoin durante l’attuale settimana non ha dimostrato performance brillanti. Sceso sotto i 21.000 dollari, soglia prescelta dal timore di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, al contrario, nelle ultime 24 ore sembra aver mostrato il suo carattere.

Infatti, la regina delle criptovalute attualmente è scambiata a un prezzo di 23.161 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 442,34 miliardi di dollari. Quindi, al momento della scrittura, il token più importante al mondo ha registrato un aumento del 9,22%.

Se la comunità delle criptovalute è convinta che Bitcoin raggiungerà quota 32.493 dollari entro il 31 agosto 2022, come previsto da CoinMarketCap, gli esperti analisti vogliono essere più prudenti. Ciò non toglie che molti credono in questo aumento di BTC, pari al 51,37%, entro l’inizio di settembre con quasi 24.000 voti a favore.

Ricordiamoci che anche Mike McGlone, di Bloomberg Intelligence, è rialzista su Bitcoin. Addirittura, le previsioni a inizio anno erano di 100.000 dollari entro la fine di quest’anno. A conferma di ciò, nei primi giorni di gennaio, l’esperto di criptovalute aveva spiegato:

Dopo essersi ripreso dal crollo dell’hash rate del 2021 e dal calo dei prezzi, Bitcoin appare su basi solide all’inizio del 2022. A circa lo stesso prezzo del 5 gennaio 2021, la criptovaluta di riferimento è un mercato rialzista in consolidamento, come vediamo è più probabile che riprenda la sua traiettoria ascendente duratura.

