Bitcoin scivola e perde valore: cosa sta accadendo?

Gli analisti impegnati nel formulare previsioni in merito al futuro di Bitcoin si dividono sostanzialmente in due fazioni, chi prevede un ulteriore forte incremento a stretto giro e chi invece sostiene la bolla sia quasi pronta a esplodere lasciando a bocca asciutta (e con le tasche vuote) investitori e speculatori. Il tempo darà ragione agli uni o agli altri. Quanto accaduto nel weekend, con una improvvisa flessione del valore, ribadisce e sottolinea nuovamente quella che è l’unica certezza a proposito della criptovaluta: la sua imprevedibilità.

Il fine settimana nero di Bitcoin

Dopo essere stato spinto verso l’alto dalla quotazione di Coinbase sul mercato azionario, BTC è passato dalla soglia di 62.456 dollari del 17 aprile ai 54.267 dollari del giorno successivo, scendendo nelle ultime 24 ore a 53.290 dollari. Insomma, chi la scorsa settimana ha rotto il salvadanaio e convertito parte dei propri risparmi nella moneta virtuale, in poche ore ne ha vista una parte andare in fumo. Il grafico di seguito mostra la variazione registrata dal 12 aprile in poi.

Bitcoin: il valore nell’ultima settimana (12 – 19 aprile 2021)

È però sufficiente osservare il fenomeno un po’ più da lontano, prendendo in considerazione un arco temporale più ampio (l’ultimo mese), per comprendere come il trend sul medio-lungo termine sia comunque di crescita.

Bitcoin: il valore nell’ultimo mese (19 marzo – 19 aprile 2021)

Emerge in modo ancora più chiaro valutando l’ultimo trimestre: il 19 gennaio, il valore di Bitcoin si attestava a 36.346 dollari.

Bitcoin: il valore negli ultimi tre mesi (19 gennaio – 19 aprile 2021)

Non è sufficiente? Ecco il grafico relativo all’ultimo anno, con la crypto pressoché decuplicata.

Bitcoin: il valore nell’ultimo anno (19 aprile 2020 – 19 aprile 2021)

Qualcuno attribuire la responsabilità della tendenza innescata nel fine settimana anche alle indiscrezioni provenienti da Turchia e India. I due paesi avrebbero avviato discussioni al fine di introdurre leggi tali da proibire il possesso e lo scambio delle monete virtuali, ipotesi già formulata in passato per il governo di Nuova Delhi.

Dogecoin: il valore nell’ultima settimana (12 – 19 aprile 2021)