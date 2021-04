Etherum a 10.000$ entro il 2021: parola di Merkel - Punto-Informatico.it

Il mercato delle criptovalute è destinato a rivoluzionare il settore degli investimenti finanziari o ad esplodere come un’effimera bolla? Il valore di Bitcoin, Ethereum e le altre criptomonete è destinato a crescere o rischia di crollare improvvisamente a zero? Le risposte a queste domande sono le più disparate e contrastanti.

In merito si sono espressi i nomi più altisonanti della finanza, non ultimo il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, il quale ha dichiarato che le criptovalute come Bitcoin sono destinate a rimanere un asset per la speculazione, come oro e argento, e non saranno mai utili come mezzo di pagamento perché troppo volatili, non sostenuti da nulla e non utili a mettere da parte valore o fare acquisti.

Per quanto riguarda il valore delle criptovalute, per ora i dati confermano le previsioni che hanno stimato una crescita, più o meno costante. Le principali riguardano ovviamente Bitcoin, essendo la criptomoneta più nota, nonché la prima di cui si è iniziato a sentir parlare qualche anno fa e sulla quale le aspettative sono molto alte, tanto che si ipotizza il raggiungimento di quota 100mila dollari a brevissimo.

Scott Melker scommette su Ethereum

Ma anche Etherum, che è la seconda criptovaluta più capitalizzata, le previsioni sono piuttosto ottimiste. L’ultima previsione in questo ambito è arrivata dal trader professionista, Scott Melker, in un’intervista per il Cointelegraph, ipotizzando una crescita esplosiva per Ethereum: entro fine anno raggiungerà quota 10mila dollari di valore.

Se questa cifra può sembrare poca cosa rispetto a quella attualmente toccata da Bitcoin, vicina ai 65mila dollari, il trend al rialzo ipotizzato da Melker per Etherum non è certamente da meno. Se le stime fossero confermate l’incremento del valore della seconda criptovaluta più importante del mercato, attualmente a quota 2.422,44 dollari, sarebbe pari al +20,71% su base settimanale. In questo momento Bitcoin sta crescendo ad un ritmo di circa il +6%, mentre Etherum del +9,6%.

Per Melker il trend al rialzo di entrambe le principali criptovalute sembra quasi scontato.

Non vedo perchè sia assurdo. In pratica è meno di un 5x da ora. Il Bitcoin è cresciuto quasi di tre volte nell’ultimo anno.

Ha affermato, svelando peraltro di aver deciso di cambiare asset sul quale scommettere per la propria strategia di accumulo, passando da Bitcoin ad Ethereum.