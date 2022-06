Bitcoin in calo: ancora in rosso la regina delle crypto

Bitcoin sembra non riuscire a uscire da un pantano posto a soglia 20.000 dollari. Nonostante ci sia stata una piacevole, ma pur sempre modesta, ripresa questo weekend, la regina delle criptovalute non riesce a risollevarsi pienamente.

Sembra che non solo ci sia qualcosa a trattenerla, ma anche a spingerla verso il basso. Infatti, Bitcoin ha di nuovo registrato un calo che nelle ultime 24 ore si può tradurre con un numero solo: 19.000 dollari. Segno rosso quindi per la criptovaluta prima per capitalizzazione di mercato.

Cosa sta tenendo fermo questo token dal riprendere quota e portarsi ai livelli di quotazione precedenti queste 52 settimane fredde? Alcune idee gli analisti ce le hanno. Nondimeno, i trader più spinti stanno apprezzando questo momento di bassa, tanto che hanno iniziato ad aumentare gli acquisti.

Bitcoin in affanno torna a quota 19 mila dollari

Sono tante le notizie positive che parlano di adozione nel mondo delle criptovalute. Addirittura, la stessa Bank of America ha dichiarato che Bitcoin attualmente risulta vantaggioso e, nonostante l’inverno crittografico in atto, il 90% dei suoi clienti investirà in crypto nei prossimi sei mesi.

Purtroppo però molte altre notizie stanno recando affanno alla regina delle criptovalute. Ad esempio la situazione di Celsius e del blocco dei prelievi in crypto. Senza parlare poi di Three Arrow capital e delle condizioni angoscianti che genera nel settore.

In una email a CoinDesk, Edward Moya, analista senior di Oanda, ha spiegato cosa, secondo le sue analisi, sta preoccupando Bitcoin e quindi generando un certo affaticamento nel superare la quota che ora sembra tenerlo, invece, incollato portandolo verso il basso:

Il ciclo di notizie è stato piuttosto terribile per i mercati delle criptovalute. Cresce la preoccupazione che il crollo di Three Arrows Capital possa innescare un ulteriore contagio del mercato.

L’incertezza la sta facendo da padrone. Attualmente Bitcoin è scambiato a un prezzo di 19.140 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 365,21 miliardi di dollari. Perciò, al momento della scrittura, la regina delle criptovalute sta registrando un calo di quasi 5 punti di percentuale.

