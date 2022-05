Bitcoin sarà il denaro del futuro per il CEO di MicroStrategy

Il recente sell-off del mercato delle criptovalute ha reso molti investitori più preoccupati del solito. Sembra che alcuni si siano dimenticati che il settore crittografico gode di una spiccata volatilità. Alcuni, ma non tutti. Infatti, il CEO di MicroStrategy è rimasto rialzista nei confronti di Bitcoin.

Michael Saylor, in altre parole, ha definito Bitcoin come il denaro del futuro, indicando che lo sguardo deve essere a lungo termine e non rivolto al momento contingente. Secondo lui la regina delle criptovalute “diventerà milioni“.

In un’intervista rilasciata a Yahoo Finance Live, Saylor si è dimostrato ancora molto positivo nei confronti del mercato crittografico dove, a suo dire, Bitcoin la fa ancora da padrone. Inoltre, ha rivelato che non è nelle sue intenzioni liquidare le posizioni aperte con questa criptovaluta.

Bitcoin diventerà milioni

Il CEO di MicroStrategy è fortemente rialzista nei confronti di Bitcoin. Le sue aspettative sono alte e pensa che questa criptovaluta otterrà buoni risultati in futuro. Durante l’intervista con Yahoo Finance Live, come anticipato, gli è stato chiesto se, visto il sell-off, inizierà a liquidare alcuni dei suoi bitcoin. Ecco cosa ha risposto ai microfoni:

No, ci siamo impegnati a lungo termine. La nostra strategia è comprare bitcoin e detenere bitcoin, quindi non c’è un obiettivo di prezzo. Mi aspetto che acquisteremo bitcoin ai vertici locali per sempre.

Mi aspetto che bitcoin diventi milioni. Quindi, siamo molto pazienti. Pensiamo che sia il denaro del futuro.

Inoltre ha continuato:

Una volta che le persone capiranno perché bitcoin è superiore a tutto il resto, le istituzioni entreranno con ingenti somme di denaro e non dovremo lottare con questa massiccia spiegazione del perché siamo diversi da altri 19.000 token crittografici.

L’unico scoglio importante da superare è la regolamentazione del mercato crittografico. Secondo Saylor, le criptovalute si trovano in un limbo a Washington e a Capitol Hill. Perciò è necessario sperare che qualcosa si muova velocemente:

C’è stato un punto morto – ha affermato Saylor – a Washington e a Capitol Hill attorno alle normative sulle stablecoin e sulle normative sui token di titoli. L’amministrazione vuole muoversi più velocemente, ma il Congresso si sta muovendo più lentamente.

Inoltre, riferendosi ancora al recente calo registrato degli asset digitali in questo inizio maggio 2022, il CEO di MicroStrategy ha sostenuto che più le persone verranno istruite sulle criptovalute e più si sentiranno a loro agio anche in queste situazioni di particolare volatilità.

