Bitcoin è ora ufficialmente disponibile su Nubank

Dopo un primo annuncio a maggio, quando Nubank aveva confermato le prime opzioni per Bitcoin ed Ethereum, ora la novità conta oltre 53 milioni di clienti brasiliani. Infatti, attualmente tutti gli utenti attivi nella più grande banca digitale del Brasile possono acquistare la crypto queen.

In altre parole, Bitcoin è ora disponibile all’acquisto con Nubank. Una notizia che sta facendo il giro del mondo. Tutti i clienti ora possono accedere alla nuova sezione Nubank Crypto, attraverso la quale è possibile negoziare BTC:

Nubank Cripto – si legge nel comunicato ufficiale di maggio aggiornato il 27 giugno – è la soluzione per acquistare e vendere criptovalute direttamente tramite l’app Nu. Cioè, ora potrai acquistare criptovalute nell’applicazione che già conosci, con un ecosistema semplice e con la fiducia di Nubank.

L’opzione per acquistare criptovalute tramite Nubank è ora disponibile per tutti i nostri clienti. Aggiorna la tua app.

È alquanto evidente che il mercato crittografico in Brasile sia particolarmente attenzionato anche dalle grandi banche. Nubank non fa di certo eccezione, dato che si tratta del colosso degli istituti di credito digitali del Paese. Aprire a tutti i suoi clienti la possibilità di acquistare Bitcoin è stata una mossa importante.

Parliamo di una portata con un potenziale di circa 54 milioni di utenti. È esattamente questo il numero di chi ha un conto corrente aperto con Nubank in Brasile. Perciò possiamo solo immaginare quanti inizieranno a negoziare Bitcoin con un certo interesse.

Per aiutarti a entrare in questo universo in modo più sicuro – spiega Nubank – abbiamo deciso di offrire, per prima cosa, le più grandi criptovalute sul mercato, bitcoin ed ether, della rete Ethereum. Insieme, rappresentano il 60% del mercato delle criptovalute, che ammonta già a circa 2 trilioni di dollari in tutto il mondo.

