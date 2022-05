Bitcoin ed Ethereum entrano in Brasile con Nubank

Continua l’adozione delle criptovalute anche in Brasile. Infatti, Nubank, una delle più grandi banche digitali del Paese, ha da poco introdotto opzioni per Bitcoin ed Ethereum. In altre parole, i clienti potranno acquistare e vendere questi due asset digitali direttamente dal suo ecosistema.

Questo servizio sarà fornito da Nubank grazie alla stretta collaborazione con Paxos, importante infrastruttura blockchain che offre una rete per gli scambi in criptovalute. Inoltre, per iniettare fiducia nei suoi clienti, Nubank ha fatto sapere che la sua società madre, la Nu Holdings, destinerà l’1% del suo bilancio in bitcoin. Ecco come ha annunciato questa novità Nubank:

Ora è possibile acquistare bitcoin ed ether con Nubank Crypto, la nuova soluzione di app Nu. Nubank Crypto è arrivato per democratizzare l’accesso a questo universo per coloro che vogliono farne parte, rimuovendo la complessità di questo mercato. Inoltre, vogliamo darti le informazioni necessarie su come funzionano le criptovalute e quali rischi sono coinvolti in modo che tu possa prendere le decisioni migliori per i tuoi soldi.

Bitcoin ed Ethereum: le due nuove opzioni di Nubank Crypto

Nubank Crypto è la soluzione che permette a tutti i clienti Nubank di accedere al mondo crittografico in modo semplice, veloce e sicuro. La portata di questa notizia è ampia dato che, secondo una ricerca basata sui dati di B3 e di CVM (Securities Commission), il numero di persone che investono in criptovalute in Brasile è salito del 938% nel 2021. Perché questa banca digitale ha optato subito solo per Bitcoin ed Ethereum?

Il motivo è molto semplice. Come riferisce la società in un suo comunicato ufficiale, Bitcoin ed Ethereum sono le più grandi criptovalute sul mercato. Insieme, rappresentano il 60% della criptosfera con una capitalizzazione totale di circa 2 trilioni di dollari.

Bitcoin è la più grande criptovaluta sul mercato crittografico per capitalizzazione di mercato. Rappresenta il 40% del valore di mercato di tutte le criptovalute. Ethereum è la seconda criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato. Rappresenta il 20% del valore di mercato di tutte le criptovalute.

Il mercato delle criptovalute – spiega Nubank – è in crescita e sempre più persone cercano l’argomento. Sia in Brasile che nel mondo, bitcoin ed ether (dalla rete Ethereum) compaiono nell’elenco dei termini più cercati su Google nel 2021.

