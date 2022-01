Bitcoin e le altcoin cadono ma il sentiment rimane rialzista

Bitcoin continua a scivolare sotto i 42.000 dollari e le altre altcoin lo seguono in questo trend negativo. La cosa interessante è che gli analisti vedono sempre di più protagonista una correlazione tra l'andamento delle azioni tecnologiche e il calo delle criptovalute. Nonostante tutto questo il sentiment, a ragione, rimane rialzista. Ecco perché questa è l'occasione giusta per lanciarsi nel mondo del trading crypto. La prossima tendenza al rialzo prevista per Bitcoin è il motivo trainante per investire con eToro, la piattaforma di social trading più famosa e apprezzata al mondo.

Perché Bitcoin continua la sua discesa

Purtroppo per Bitcoin questo inizio anno non si è rivelato un felice per la sua quotazione. La regina delle criptovalute continua la sua discesa e ora, al momento della scrittura, si trova in bilico sui 42.000 dollari, segnando un timido +1,39%. Il motivo, secondo gli analisti, è da individuare in quattro situazioni fondamentali. Esterne al mondo della crypto, sono però capaci di influenzarla a dovere:

le condizioni macro economiche;

i problemi nella catena di approvvigionamento;

la pandemia da Covid-19;

l'inflazione in costante aumento;

il crollo dei mercati tecnologici.

Ed è proprio su quest'ultima situazione, il crollo dei mercati tecnologici, che gli analisti si sono soffermati. Sembra esserci infatti una correlazione con il calo di Bitcoin. Il Nasdaq “tecnologico” è crollato dell'1,1% perdendo così il 10% dal suo massimo storico di novembre 2021. Stiamo perciò assistendo a una correzione di mercato.

Se questo potrebbe paralizzare gli investitori, con la regina delle criptovalute li spinge nella direzione opposta. Sono molti gli analisti che vedono per Bitcoin un futuro al rialzo, magari non a breve termine, ma nel lungo periodo quasi con certezza. Addirittura qualcuno si è spinto anche nel dire che a fine anno i valori “saranno molto più alti di quanto non lo siano adesso“.

Ovviamente questo è un ottimo segnale per chi vuole pianificare i suoi investimenti nel mondo delle criptovalute.

