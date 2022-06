Bitcoin: El Salvador contesta le perdite di investimento

L’inverno crittografico che stiamo vivendo ha acceso numerose discussioni in merito alla situazione di El Salvador con i Bitcoin che ha acquistato. Dal giorno in cui è diventata moneta a corso legale, la criptovaluta è stata acquistata dal Paese per 104 miliardi di dollari.

Una somma importante che, ad oggi, dopo il crollo del mercato crittografico, ha raggiunto i 55.000 dollari circa. Del rapporto tra El Salvador e Bitcoin ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa menzionando anche ciò che Alejandro Zelaya aveva affermato inizialmente sul tema.

Il Ministro del Tesoro di El Salvador, al riguardo, ci ha tenuto a precisare che quanto dichiarato dai media circa le perdite di investimento del Paese presenta delle inesattezze. Infatti, in una recente dichiarazione ufficiale ha spiegato:

C’è molto clamore sulla nostra strategia Bitcoin, speculano con una presunta perdita di 40 milioni di dollari che non si è verificata, perché non abbiamo venduto le monete, non sono state cedute o smaltite.

Da quanto si evince, l’idea del Governo di El Salvador è quella di detenere i Bitcoin fino a che il prezzo non tornerà a livelli più alti. Un metodo, in piccolo, utilizzato da molti investitori che hanno scelto di detenere criptovalute a lungo termine.

Bitcoin: El Salvador contesta i media

Zelaya si è detto deluso e infastidito da quanto i media hanno riportato sulla notizia del crollo di Bitcoin collegata agli acquisti di El Salvador. Al Governo Salvadoregno non sono andate proprio giù affermazioni che hanno messo in dubbio la solidità economica del Paese.

Il Ministro del Tesoro non si è lasciato sfuggire l’occasione di sferzare un duro colpo ai media. Infatti, nella sua dichiarazione ufficiale, pubblicata su elsalvador.com, ha apertamente espresso ciò che pensa di queste notizie pubblicate nei giorni scorsi:

Ho anche visto Deutsche Welle, con tutto rispetto, pubblicare rapporti distorti, dicendo che El Salvador è stato trascinato verso il basso da un rischio fiscale di $ 40 milioni. Per Dio! Il nostro budget generale della nazione è di quasi $ 8.000 milioni; 40 milioni di dollari non rappresentano nemmeno lo 0,5% del nostro budget.

C’è una chiara critica a Bitcoin in quanto tale, ma non a El Salvador, El Salvador è ciò che interessa di meno.

