Bitcoin ed Ethereum recuperano terreno nel fine settimana

Inversione di tendenza per Bitcoin ed Ethereum che, nel fine settimana, hanno recuperato terreno per la gioia di molti investitori. Tuttavia, questa nuova tendenza ha posto il serio dubbio se le criptovalute siano effettivamente asset che seguono l'andamento dei mercati oppure no. Ciò nonostante, questo sembra essere ancora il momento migliore per acquistare Bitcoin. Una delle piattaforme più famose e complete è Coinbase, grazie alla quale è possibile effettuare investimenti una tantum o programmati.

Bitcoin ed Ethereum si riprendo segnando un trend positivo

Le due criptovalute a maggiore capitalizzazione si sono riprese e nel week end hanno segnato un lieve trend positivo. Il fatto che Bitcoin ed Ethereum abbiamo riacquistato terreno con la loro quotazione ha messo in serio dubbio il fatto che siano strettamente dipendenti dai mercati azionari.

Infatti, solo qualche giorno fa, gli analisti avevano notato che Bitcoin e le altcoin erano cadute a seguito del crollo dei mercati azionari legati al mondo della tecnologia. Le condizioni economiche preoccupanti e la diffusione della nuova variante Omicron stanno condizionando il Nasdaq tecnologico che è di nuovo sceso di un 2,7% venerdì. Anche il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 sono scesi rispettivamente dell'1,3% e dell'1,8%.

Tassi di interesse, inefficienza della catena di approvvigionamento, Covid-19 e incertezza dilagante hanno contribuito agli attuali livelli di mercato azionario. Tuttavia, Bitcoin ed Ethereum sembra abbiano dimostrato di avere carattere e di non lasciarsi condizionare troppo da loro.

Oggi è uno dei giorni cruciali che potrebbe rivelare la vera identità delle criptovalute e soprattutto di Bitcoin ed Ethereum. Gli investitori, infatti, stanno cercando una risposta. Si tratta di oro digitale indipendente, che si muove in modo inverso rispetto alle azioni, oppure potrebbe fallire se le azioni anche oggi continueranno a scendere?

La risposta a questa domanda si può evincere dalle previsioni di molti analisti. Bitcoin, così come molte altre criptovalute, ha dimostrato un'invidiabile indipendenza. Perciò potrebbe ancora una volta sorprendere dato che la sua quotazione, nonostante le ultime oscillazioni al ribasso, è destinata a salire.

Può essere perciò vantaggioso comprare Bitcoin proprio in questo momento. Infatti, i prezzi di acquisto sono particolarmente vantaggiosi. Coinbase può essere la soluzione più adatta grazie alla possibilità di programmare nel tempo gli investimenti.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi